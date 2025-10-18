ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說Z-A》超級海星曝光　舞足太魔性網笑：荒謬派大星

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》於16日在Switch和Switch 2正式發售，其中確定「超級進化」（Mega進化）回歸，如今繼白頭翅膀快龍曝光後，寶石海星的超級進化也跟著意外亮相，不過由於外型多了大長腿，顯得太過奇特，再加上二創魔性舞步，讓不少網友笑稱，根本就是《海綿寶寶》中派大星。

▼《寶可夢傳說Z-A》超級寶石海星展現奇葩大長腿。（圖／翻攝自X／@CardnlH）

▲▼《寶可夢傳說Z-A》超級寶石海星展現奇葩大長腿。（圖／翻攝自X／@CardnlH）

熟悉《寶可夢》玩家會知道，寶石海星是《寶可夢》中最初151個寶可夢之一，是由海星星進化而來，最早登場於動畫無印篇中小霞的代表寶可夢，中間寶石設計是為了致敬《超人力霸王》中胸口計時器，在被打敗時，所閃爍的紅光。而關於此次曝光消息，是網上搶先《寶可夢傳說Z-A》發售前，曝光寶石海星的超級進化型態，從畫面中可以看到寶石海星的下肢變成了一雙美麗動人的大長腿，再加上手插腰姿勢，戰鬥起來非常不協調，由於此次造型太過荒謬，又掀起網上一波熱議。

對此，就有許多網友認為完全顛覆了寶石海星過往的形象，真得太過奇葩，因此製作出不少關於寶石海星魔性舞步的動畫與動圖，更有些網友聯想到《海綿寶寶 海神王皇冠》中派大星穿上黑絲襪、黑馬靴，隨著搖滾樂熱舞形象，而網友會如此聯想也不足為奇，畢竟派大星在動畫中形象就是時常做出搞笑舉動，因此很符合此次超級海星狂奔舞步。

