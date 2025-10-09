ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

新番《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字　網傻眼：在寫日記？

記者楊智仁／綜合報導

日本輕小說或漫畫不時能夠見到標題很長的作品，而這部片名長達 60 字的《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉，但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級9999的夥伴，我要向前隊友和世界展開復仇&「給他們好看！」》( 下文簡稱《無限扭蛋》 ) 也已經在本月開始放送。

▲▼本季新番。（圖／翻攝自推特）

《無限扭蛋》是明鏡止水著作的奇幻輕小說系列，於 2020 年開始在成為小說家吧連載，故事描述，這個世界裡人類被視為劣等種，冒險者小隊「種族會」中負責扛行李的人類少年‧萊特，在世界最凶險的迷宮「奈落」深處遭夥伴放逐，甚至想取他性命。為了活下去，萊特自暴自棄地用唯一技能《無限扭蛋》，結果竟召喚出強大無比「等級9999」的夥伴們。

《無限扭蛋》動畫交給 J.C.STAFF 製作，聲優部分主角萊特由玉城仁菜、梅依則是長谷川育美聲演，動畫於 3 日放送目前在動畫瘋評價為 4.5 分。不過相較劇情，超長的標題反而引發社群熱議，網友表示，「這麼長到底誰記得住...」、「我很期待 YTR 介紹這部番時要怎麼把名字唸完」、「其實漫畫版還不錯」、「看到標題就不太想點進去」「這標題字數都可以寫生活雜記了」、「第一次看到網頁版的名稱要寫到第二行...。」

