任天堂法務出手！起訴Switch盜版論壇...版主恐賠1.3億天價

記者楊智仁／綜合報導

Reddit 上有一個專門討論 Switch 盜版社群，目前擁有超過 23.8 萬名訂閱者，隨時都有數千名使用者活躍其中，儘管該討論區表面上鼓勵粉絲「以金錢支持喜愛開發者」，但實際上任何經常造訪的用戶都能輕易找到「非法獲取 Switch 遊戲」有關資源與教學。不過，任天堂並沒有坐視這種公然的盜版行為發生，近期要求對方賠償損失。

▼任天堂法務出手要求賠償。（圖／記者蘇晟彥攝）

今年 10 月初，任天堂向一名名叫 詹姆斯・威廉斯（James “Archbox” Williams） 的 Reddit 版主提起訴訟，指控他是該社群核心領導者，涉嫌「大量複製、散布並推廣 Switch 盜版內容」，任天堂因此要求對方賠償 450 萬美元（約台幣 1.37 億） 損失。這筆金額並非任天堂實際估算損失額，而是參考類似案例，例如遊戲公司 Bungie 曾成功對作弊程式開發者提告，獲得數百萬美元賠償的前例。

訴狀中寫到，「任天堂所受實際損害金額極難具體量化，但毫無疑問會相當龐大，因此該金額遠不足以補償被告行為所造成的嚴重損害。」根據文件，威廉斯透過 Reddit 向其他使用者發送數千則訊息，引導他們前往盜版網站，甚至在某些情況下提供 Switch 改機與遊戲盜版的技術支援，他還被指控以「技術支援」為名，要求使用者以 任天堂 eShop 禮品卡 捐贈作為報酬。