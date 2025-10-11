ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《絕地戰兵2》爆PC容量急遽膨脹　開發解釋照顧「HDD玩家」

記者黃冠瑋／綜合報導

《絕地戰兵2》自從因強制綁定PSN，引起30萬玩家連署反彈後，索尼最終選擇讓步取消PC玩家綁定PSN的決定，因此事件才得以平息。如今遊戲近期又爆出PC端安裝容量急遽爆增至140GB引起玩家討論，對此，開發團隊解釋，為了照顧還在使用HDD玩家，如果放棄將會拖慢整個遊戲節奏。

▼《絕地戰兵2》更新爆檔案膨脹。（圖／翻攝自YouTube／HELLDIVERS™ 2）

▲▼《絕地戰兵2》更新爆檔案膨脹。（圖／翻攝自YouTube／HELLDIVERS™ 2）

《絕地戰兵 2》是去年相當熱門的第三人稱協力射擊遊戲，遊戲支援最多 4 人線上合作遊玩，並開放PC和PS5版跨平台遊玩，玩家將扮演精英士兵負責擊退來自四面八方的蟲族和機器人大軍，以及防範隨時會不小心傷到自己人的友軍攻擊，雖說遊戲曾爆出過許多負面事件，像是強制綁定PSN，不過後續經過撤銷，遊戲評價也因此再度回升。

如今遊戲在今年9月推出大型更新「公義未至之境」時，又爆出PC版的安裝大小一舉膨脹至141.9GB，整整比主機版遊戲容量大了三倍，引起許多PC玩家感到不滿。對此，遊戲副技術總監Brendan Armstrong在Steam上表示，其實是為了照顧還在使用傳統機械硬碟（HDD）的玩家族群，由於HDD透過磁頭在碟盤上移動來讀取資料，讀取速度受限於機械構造，因此為了減少載入時間，開發團隊刻意在安裝包中重複收錄部分遊戲資料，如樹木材質或常用音效，並將它們複製放在關卡資料附近，使讀取磁頭能一次連續掃過所需資料，避免頻繁移動造成的延遲，所以遊戲檔案才會看到如此之大。

Armstrong也提到遊戲初估仍有12%玩家使用HDD，因此官方沒辦法完全放棄對這些玩家支援，如果刪除這些重複資料，將會導致HDD玩家讀取過慢，因而影響到整個遊戲節奏，團隊必須在容量與載入時間之間取得平衡，未來將會謹慎評估各種技術選項，尋找更理想的解決方式。

