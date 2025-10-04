ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

FNC讓一追三送走「太平洋最後希望」DRX　明戰NRG上演復仇大戰

記者蘇晟彥／巴黎報導

《特戰英豪》巴黎世界賽敗部組決賽4日展開，由PAC、EMEA最後希望DRX、FNC爭取最後一張通往總決賽舞台的門票。而FNC在丟掉第一大分後，靠著隊員拼槍狂贏，再加上Crashies站出來多次宰制戰場，第二局後半開始都以極度碾壓的戰績讓DRX窒息無力回擊，最終在讓一追三下贏得比賽，將在明（5日）再度對上NRG爭取世界冠軍榮耀。

▼FNC擊敗DRX，明天將再度與NRG交手爭取2025世界冠軍榮耀。（圖／Riot提供）

▲▼ 。（圖／Riot提供）

第一局由FNC選出日落之城，但HYUNMIN手感極燙，各種爆頭穿牆大幅削弱FNC成員，拿下大幅度領先，但FNC Crashies站出來，將比數拉回到只差2分攻守交換。但在遊戲中期，DRX feel1ing出現當機，讓比分回溯到9：6。但回溯分數後，DRX繼續保持微幅領先，最終13：8以拿下第一分。

在第二張地圖，由DRX選出近期才推出的新地圖「晶蝕之地」，這局FNC抓到DRX瘋狂失誤，Crashies更是多次單人突破對方防線，儘管雙方在戰術安排都沒出錯，但在拼槍上FNC更勝一籌，以13：3的碾壓姿態將戰局拉回1：1。第三張圖由FNC選出遺落境地，前期DRX抓穩節奏，將比數以5：0掐住對手，但FNC在暫停後找回步調，雙方不斷糾纏，Crashies更是不斷在殘局中立功，最終以些微領先，13：11贏下大分，率先進入聽牌局。

在最後一張劫境之地，FNC延續先前氣勢，把DRX戰術摸透透，完全不給機會，最終以13：4的分數贏得比賽，在BO5中以3：1獲勝，將在明天再度與NRG交手，決定誰是《特戰英豪》2025世界冠軍寶座。

關鍵字：FNC特戰英豪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拆家狗求救中】霸氣爸護駕認罪：這都我咬的！

推薦閱讀

資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界...網不滿論點狂洗倒讚

FNC讓一追三送走「太平洋最後希望」DRX　明戰NRG上演復仇大戰

89歲天際阿嬤宣布停更《上古卷軸》　曝樂趣消失累了轉戰其他事

回歸娛樂《永遠的黃昏》矚目新番一次看！童年《真珠美人魚》中配回歸

高雄動漫節開幕倒數！角川「86、約會大作戰、莉可麗絲」人氣作亮相

兔田佩克拉挑戰《一步一腳印》超崩潰　歷10小時哭喊：別自虐

《魔物獵人荒野》古龍「巨戟龍」終於來襲　網嘆：人早就跑光了

PRX止步四強淚灑賽後訪　PatMen自責：有時候事情總不盡人意

直擊／PRX穩不住優勢　DRX從逆風到碾壓直落二晉級

直擊／《特戰英豪》NRG直落二闖進總決賽　MADA：想在最後對上PRX

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

FNC讓一追三送走DRX

資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

天際阿嬤再宣布停更《上古卷軸》

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《傳說對決》攜星展推聯名信用卡

《特戰英豪》MADA：想對上PRX

PRX止步四強淚灑賽後訪

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

《戀與深空》生日應援三度翻車

最新新聞

資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界

FNC讓一追三送走DRX

天際阿嬤再宣布停更《上古卷軸》

回歸娛樂新番《永遠的黃昏》登場

高雄動漫節10月倒數...角川人氣作亮相

兔田佩克拉戰《一步一腳印》崩潰

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

PRX止步四強淚灑賽後訪

DRX從逆風到碾壓直落二晉級

《特戰英豪》MADA：想對上PRX

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366