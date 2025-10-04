FNC讓一追三送走「太平洋最後希望」DRX　明戰NRG上演復仇大戰

記者蘇晟彥／巴黎報導

《特戰英豪》巴黎世界賽敗部組決賽4日展開，由PAC、EMEA最後希望DRX、FNC爭取最後一張通往總決賽舞台的門票。而FNC在丟掉第一大分後，靠著隊員拼槍狂贏，再加上Crashies站出來多次宰制戰場，第二局後半開始都以極度碾壓的戰績讓DRX窒息無力回擊，最終在讓一追三下贏得比賽，將在明（5日）再度對上NRG爭取世界冠軍榮耀。

▼FNC擊敗DRX，明天將再度與NRG交手爭取2025世界冠軍榮耀。（圖／Riot提供）



第一局由FNC選出日落之城，但HYUNMIN手感極燙，各種爆頭穿牆大幅削弱FNC成員，拿下大幅度領先，但FNC Crashies站出來，將比數拉回到只差2分攻守交換。但在遊戲中期，DRX feel1ing出現當機，讓比分回溯到9：6。但回溯分數後，DRX繼續保持微幅領先，最終13：8以拿下第一分。

在第二張地圖，由DRX選出近期才推出的新地圖「晶蝕之地」，這局FNC抓到DRX瘋狂失誤，Crashies更是多次單人突破對方防線，儘管雙方在戰術安排都沒出錯，但在拼槍上FNC更勝一籌，以13：3的碾壓姿態將戰局拉回1：1。第三張圖由FNC選出遺落境地，前期DRX抓穩節奏，將比數以5：0掐住對手，但FNC在暫停後找回步調，雙方不斷糾纏，Crashies更是不斷在殘局中立功，最終以些微領先，13：11贏下大分，率先進入聽牌局。

在最後一張劫境之地，FNC延續先前氣勢，把DRX戰術摸透透，完全不給機會，最終以13：4的分數贏得比賽，在BO5中以3：1獲勝，將在明天再度與NRG交手，決定誰是《特戰英豪》2025世界冠軍寶座。