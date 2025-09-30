《沉默之丘f》三天賣百萬套　80%好評外界讚「美麗戰慄」

記者楊智仁／綜合報導

KONAMI 數位娛樂宣布，於 9 月 25 日推出的《沉默之丘f》全球累計出貨量已突破 100 萬套。這是《沉默之丘》系列首次以日本為舞台的新作，被定位為「美麗卻令人戰慄」的全新心理恐怖體驗。

▼《沉默之丘f》出貨量已突破 100 萬套。（圖／翻攝自Steam）

《沉默之丘f》故事設定於日本戎之丘，玩家化身女高中生 深水雛子，在迷霧籠罩、逐漸異變的小鎮中探索、解謎並戰鬥，為生存做出抉擇。劇情由 竜騎士07 擔任腳本，kera 負責角色與怪物設計，音樂則由系列代表作曲家 山岡晃 與遊戲／動畫作曲家 稻毛謙介 共同打造。遊戲結合 4K 畫質重現的古日本景致、具有衝擊力的聲效，以及進化的動作與遊戲設計，為玩家提供前所未有的沉浸式恐怖體驗。

KONAMI 指出，去年發售的《沉默之丘2》重製版在推出一周內出貨突破 100 萬套，而《沉默之丘f》在日本及各地區的銷售速度更為迅猛。而在綜合評分網站 metacritic 評分上，取得 72 間媒體均分 85 高分，不少外媒都大讚，「標誌性生存恐怖系列的大膽新作，既繼承了該系列的傳統，又將其推向了新的方向」，遊戲目前於 Steam 上在 6000 多則評論中獲得 79% 玩家好評。