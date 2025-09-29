東京電玩展破26萬人朝聖！規模歷史新高...明年展期加碼至5天

記者楊智仁／綜合報導

一般社團法人電腦娛樂協會（ 簡稱：CESA ）宣布，於 9 月 25 日至 28 日在幕張展覽館舉辦的 「東京電玩展 2025」總來場人數達 263,101 人，至於會期中所播出的官方節目的總觀看次數，將於日後另行公布。

▼東京電玩展來場人數破26萬。（圖／翻攝自@tokyo_game_show推特）

以「玩不盡的無限遊樂場」為主題的 TGS2025，共有來自 47 個國家與地區、1,136 家企業與團體參展，規模超越去年的歷史新高。會場展出從家用主機、智慧型裝置、PC、VR 等多元平台的新作遊戲，同時也展示反映遊戲產業擴張的相關產品、服務、解決方案與周邊商品。

活動舞台則舉辦「基調演講」及「日本遊戲大獎 2025 未來部門發表暨頒獎典禮」，並與文化廳、日本藝術文化振興會合作推出「Top Game Creators Academy」特別講座，為有志投入遊戲產業的年輕人才提供指引。商務洽談也相當活躍，透過「TGS 商務配對系統」進行的洽談次數達 3,591 件，網路上共播出 21 檔官方節目，同時 CESA 也公布，明年 「東京電玩展 2026」 將於 9 月 17 日至 21 日首度舉行為期 5 天的展會，實體會場仍將設於幕張展覽館。