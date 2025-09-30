ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《邊緣禁地4》PC更新卡頓頻傳　官方曝需等15分鐘網哀：糟透了

記者黃冠瑋／綜合報導

由Gearbox Software所開發掠寶射擊遊戲《邊緣禁地4》，先前就由於執行長不當發言讓遊戲一度炎上，後續遊戲上線又因PC效能最佳化問題遭網砲轟。沒想到近日遊戲更新又爆出卡頓問題，對此官方解釋，建議等待15分鐘讓背景著色器編譯，讓不少遊戲老粉再度哀嘆，遊戲優化糟透了，再次打臉執行長發言。

▼《邊緣禁地4》再傳遊戲卡頓。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

▲▼《邊緣禁地4》再傳遊戲卡頓。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

《邊緣禁地4》在上市前就因為80美元爭議可說是鬧得沸沸揚揚，不過遊戲也終於在9月12日於PC平台正式上市，對此也吸引不少玩家前往遊玩，畢竟《邊緣禁地》系列迄今為止銷量超過8700萬套，因此也讓許多人期待官方究竟會帶給玩家什麼樣新體驗，然而遊戲就在上線沒多久就因為PC效能最佳化非常差勁，讓許多玩家感到相當不滿，甚至後續執行長聲稱這問題只是0.01%玩家，讓玩家忍不住開噴，雖說官方團隊提到會在後續更新調整，但玩家還是一致認為執行長發言相當不妥，畢竟先前就因為他的不當發言炎上。

如今遊戲PC版終於迎來更新，但玩家等來的卻不是遊戲改善，反而傳出更新後遊戲一度出現卡頓情形，並且此狀況不只一位玩家反應，讓遊戲再度受到前所未有的挑戰，對此官方緊急公告表示，在此更新有收到玩家反饋卡頓情形，安裝更新後遇到穩定性下降的問題，在隨著遊玩過程中背景著色器會持續編譯，卡頓問題應該會隨時間改善，因此建議等待15分鐘讓背景著色器編譯。

對此，如果熟悉《邊緣禁地》系列的玩家會知道，首次啟動遊戲時必須等待著色器編譯完成才能進入遊戲，但這個過程並沒辦法完全處理所有需要著色編譯，因此才會導致卡頓狀況產生。然而此等解釋，讓許多老玩家難以接受，就有玩家表示，自己都配備目前遊戲最強處理器9800X3D和RTX5080遊戲依舊會卡頓，可見官方遊戲優化簡直糟透，讓他難以想像這是2025年的遊戲。

