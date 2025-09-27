《劍星》官方PO「陰森長廊」圖　噓聲一句暗示《沉默之丘f》合作

記者黃冠瑋／綜合報導

由SHIFT UP開發、索尼互動娛樂發行的動作冒險遊戲《劍星》於去年4月在PS5上發售後就引發高度討論，後續銷量更是突破100萬套佳績。如今官方近日突然分享一張「日系陰森長廊」，並附上一週後，再加上《沉默之丘f》即將在9月25日上市，讓許多網友猜測很可能是與《沉默之丘f》聯動合作。

▼《劍星》上傳詭異圖片暗示與《沉默之丘f》合作。（圖／翻攝自X／@StellarBlade）

《劍星》於2024年6月11日正式登上PC平台，距離其2024年4月在PS5上推出已逾一年，官方也在先前成功移植到PlayStation，如今官方在日前突然上傳一張詭異圖片，從照片中可以看到場景是一個狹窄的長廊，周圍牆壁、天花板都可以清楚看到破損相當嚴重，搭配著奇怪的紅色燈光，而官方也隨附一句「一週後」，讓氛圍上顯得格外詭異。

對此，就有許多網友猜測很可能是《劍星》最新的DLC，並且從圖片中的恐怖以及日系元素，再加上寫下一週後，很大機率是與《沉默之丘f》聯動合作，畢竟《沉默之丘f》將在9月25日上市，正好與時間點符合，也與《劍星》中實驗關卡相呼應，在此模式中玩家只能使用彈藥攻擊，並且敵人會從轉角、地上甚至天花板突然出現，想必《沉默之丘f》怪物跑到《劍星》也不會顯得格格不入。

另外，玩家也非常期待是否會有新的DLC，畢竟推出後官方很高機率會再增加主角伊芙的服裝，而為了符合主題，想必會有與其相關元素，像是《沉默之丘f》主角深水雛子所穿的水手制服、鮮紅花瓣等。