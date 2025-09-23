任天堂訴訟再出招！模組不算完整遊戲　反擊《幻獸帕魯》主張

記者黃冠瑋／綜合報導

2024年最熱門的遊戲《幻獸帕魯》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅，不過後續卻慘遭任天堂提告，訴訟上攻防可說是相當激烈。對此《幻獸帕魯》先是主張關於捕捉玩法並非原創早在任天堂申請專利前其他遊戲中就有出現，而近日任天堂則是出面反駁遊戲模組不算完整遊戲，同時說法一旦認同恐影響模組創作權益。

▼任天堂反駁《幻獸帕魯》主張捕捉系統模組早存在。（圖／翻攝自《幻獸帕魯》Steam）

根據外媒報導，針對專利 JP7545191（描述一套捕捉生物並投入戰鬥的系統），Pocketpair 主張該專利在 2021 年底申請時，其技術內容就已經存在，像是《黑暗靈魂III》模組「Pocket Souls」，該模組就允許玩家捕捉敵人並讓其相互對戰，以此弱化任天堂所主張該項專利的有效性，但顯然對任天堂而言該說法並不能讓他們接受，對此提出反駁，指出遊戲模組不算完整遊戲，無法獨立運行，因此不具備「現有技術」資格。

聲稱一出後掀起各方外界討論，許多人認為法官一旦同意任天堂所主張觀點，恐會衝擊模組創作者權益，對此時常在報導遊戲訴訟媒體《Games Fray》編輯 Florian Mueller就表示，「法官一旦同意，那麼遊戲模組就不再受到保護，甚至會出現其他人搶先創作者申請專利事情發生」，不過不可否認許多開發者會參考遊戲模組作為開發遊戲靈感，相對地遊戲其實也需要依賴系統才能執行，像是手機遊戲會在iOS或是Android上啟動，因此業界人士也普遍認為該主張或許不會被法官所接受。