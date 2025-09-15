ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Netflix將推出真人《我的英雄學院》！好萊塢名編劇負責製作

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院》真人版電影其實早在 2018 年就已正式宣布，但由於作品消息遲遲沒有進展，許多粉絲開始懷疑這部作品是否還會問世，畢竟「真人化改編消失無聲」在動漫圈並不稀奇。不過經過多年等待，官方近日確認，電影將由 Jason Fuchs 擔任最新編劇，他是近年知名的好萊塢編劇之一，曾參與《潘恩：航向夢幻島》、《神力女超人》、《機密特務：阿蓋爾》以及剛上映即大賣的《MINECRAFT麥塊電影》。

▼《我的英雄學院》真人版電影揭編劇。（圖／翻攝自TOHO animation YT）▲▼《我的英雄學院》最終季。（圖／翻攝自TOHO animation YT）

Fuchs 擅長在劇情中融入童真般的熱情，打造出既有趣又熱血的故事氛圍，這與《我的英雄學院》的基調相當契合。儘管漫畫與動畫不時觸及嚴肅主題，但整體仍是一部勵志向上的故事。除了編劇外，真人版電影的導演則確定為 佐藤信介，他在動漫改編經驗上遠比 Fuchs 豐富，曾執導《BLEACH 死神》真人版與《死亡筆記本》真人版。

目前粉絲的注意力仍集中在動畫最終季最終決戰的高潮，漫畫已經完結一段時間，動畫黨仍在等待結局，因此電影的更多消息，可能要等到動畫完結後才會釋出，如果要選擇最佳時機，12 月舉行 Jump Festa 很可能就是舞台。關於電影劇情目前已有不少討論，兩種最可能走向是「局部改編：聚焦於主線故事一部分，而非完整追隨綠谷的成長歷程」、「完整濃縮：綠谷從無個性學生到日本第一英雄旅程濃縮於電影中。」

關鍵字：我的英雄學院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

海外粉絲持假刀看《鬼滅》警方急出動　烏龍一場笑回：沒有鬼被斬殺

Netflix將推出真人《我的英雄學院》！好萊塢名編劇負責製作

《絲綢之歌》留住已故癌爭粉絲故事...親設計Boss永存遊戲網淚崩

《鬼滅之刃》北美上映票房狂飆10億　破「寶可夢、七龍珠」紀錄

《超級瑪利歐》碧姬名字由來曝光　配音員稱：廣告商無意取的

遊戲訂閱制再掀爭議！前Bethesda主管譴責：開發者權利受到壓迫

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲...律師質疑美國制度太縱容

創意無極限！韓玩家用樂高重現「復古機殼」　網驚呆竟出自新手

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿　玩家抗議「遊戲下架」Xbox

只有42天開發！米哈遊新人極限挑戰秀創意　派對遊戲到解謎佳作

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲

《超級瑪利歐》碧姬名字由來曝光

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

前Bethesda主管譴責遊戲訂閱制

韓玩家用樂高重現復古機殼

《鬼滅之刃》北美上映票房狂飆10億

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

Netflix真人《我的英雄學院》

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

最新新聞

粉絲持假刀看《鬼滅》警方急出動

Netflix真人《我的英雄學院》

《絲綢之歌》留住已故癌爭粉絲故事

《鬼滅之刃》北美上映票房狂飆10億

《超級瑪利歐》碧姬名字由來曝光

前Bethesda主管譴責遊戲訂閱制

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲

韓玩家用樂高重現復古機殼

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

米哈遊新人挑戰42天極限開發

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366