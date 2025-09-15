Netflix將推出真人《我的英雄學院》！好萊塢名編劇負責製作

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院》真人版電影其實早在 2018 年就已正式宣布，但由於作品消息遲遲沒有進展，許多粉絲開始懷疑這部作品是否還會問世，畢竟「真人化改編消失無聲」在動漫圈並不稀奇。不過經過多年等待，官方近日確認，電影將由 Jason Fuchs 擔任最新編劇，他是近年知名的好萊塢編劇之一，曾參與《潘恩：航向夢幻島》、《神力女超人》、《機密特務：阿蓋爾》以及剛上映即大賣的《MINECRAFT麥塊電影》。

▼《我的英雄學院》真人版電影揭編劇。（圖／翻攝自TOHO animation YT）

Fuchs 擅長在劇情中融入童真般的熱情，打造出既有趣又熱血的故事氛圍，這與《我的英雄學院》的基調相當契合。儘管漫畫與動畫不時觸及嚴肅主題，但整體仍是一部勵志向上的故事。除了編劇外，真人版電影的導演則確定為 佐藤信介，他在動漫改編經驗上遠比 Fuchs 豐富，曾執導《BLEACH 死神》真人版與《死亡筆記本》真人版。

目前粉絲的注意力仍集中在動畫最終季最終決戰的高潮，漫畫已經完結一段時間，動畫黨仍在等待結局，因此電影的更多消息，可能要等到動畫完結後才會釋出，如果要選擇最佳時機，12 月舉行 Jump Festa 很可能就是舞台。關於電影劇情目前已有不少討論，兩種最可能走向是「局部改編：聚焦於主線故事一部分，而非完整追隨綠谷的成長歷程」、「完整濃縮：綠谷從無個性學生到日本第一英雄旅程濃縮於電影中。」