《絲綢之歌》留住已故癌爭粉絲故事...親設計Boss永存遊戲網淚崩

記者楊智仁／綜合報導

歷經多年等待《空洞騎士：絲綢之歌》終於推出，並在全球遊戲圈引起熱烈迴響，除了擴展戰鬥系統與龐大的新區域外，遊戲中一段特別的設計更感動無數玩家，一位因癌症離世的粉絲 Seth 被永恆地留存在遊戲中，成為完整的 BOSS 戰、NPC 與支線任務令社群動容。

▼《絲綢之歌》留住已故癌爭粉絲故事。（圖／翻攝自推特）

六年前，年輕粉絲 Seth 透露自己正與尤文氏肉瘤抗爭，並表達希望能與開發商 Team Cherry 見面，開發團隊不僅回應，更邀請他參與設計角色並允諾將其創作帶入續作。Seth 將角色命名為自己，並向玩家承諾會帶來獨特的背景故事與玩法，他原本期待能在遊戲上市首日親自挑戰自己的 BOSS 角色，可惜的是 Seth 在 2019 年病逝未能見證遊戲發售，但他的創意與精神最終被完整實現。

遊戲中玩家能於 Eastern Greymoor 遇見 Seth，挑戰這場伴隨空靈音樂的 BOSS 戰，並開啟延伸至地圖各處的任務線，製作人員名單 中也特別對 Seth 致敬，確保他的名字與創意永遠留存於遊戲中。玩家普遍讚譽這是《Silksong》最感人片段之一，讓 Seth 故事與熱情透過遊戲延續，不僅是對粉絲致敬，更展現了遊戲開發者對玩家群體的真誠回應。