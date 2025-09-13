ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

睽違23年！《零 ～紅蝶～ REMAKE》2026年初登場

記者蘇晟彥／綜合報導

臺灣光榮特庫摩 12日在Nintendo Director上宣布，和風恐怖冒險遊戲『零 ～紅蝶～ REMAKE』決定於2026年初跨平台發售，本作為2003年發售的「零」系列第2作『零 ～紅蝶～』之完全重製版，故事描述一對誤入怨靈徘徊的廢村的雙胞胎姊妹，需要在推進故事劇情的同時，使用「能拍下超乎常理的事物，並將其封印的照相機『射影機』」來對抗無數幽靈，遊戲預計將在2026年年初登場。

▲▼ 。（圖／光榮特庫摩提供）

 本次重製不僅大幅提升了畫面與音效，還對遊戲的系統與操控性進行了全面翻新。在承襲了運用「射影機」拍攝靈體，以將其擊退的固有系統的同時，本作也強化了「射影機」在探索與戰鬥中的角色。此外還新增了「和繭牽手」的新動作，讓玩家更能感受姊妹間深厚的情感。

■『零 ～紅蝶～ REMAKE』遊戲介紹
這一次，絕不放手——
淒美的恐怖，幽魅羽化。

本作為2003年於PlayStation®2推出的「零」系列第2作，和風恐怖冒險遊戲『零 ～紅蝶～』之完全重製版，故事描述一對誤入怨靈徘徊的廢村的雙胞胎姊妹，需要在推進故事劇情的同時，使用「能拍下超乎常理的事物，並將其封印的照相機『射影機』」來對抗無數幽靈。

▲▼ 。（圖／光榮特庫摩提供）

▲▼ 。（圖／光榮特庫摩提供）

■故事大綱
雙胞胎姊妹「天倉澪」和「天倉繭」重遊舊地，來到了回憶中的溪谷。
這一帶就快要被水壩淹沒了……

正當澪沉浸在回憶中時，一隻紅蝶翩翩飛來。彷彿被引誘一般，姊姊繭竟追逐著那隻紅蝶，進入了「從地圖上消失的村莊」。

在那座永無白晝的村莊裡，有無數怨靈蠢動，尋找著逃離儀式的雙胞胎。
澪想找到繭並逃離村莊，但這一行動卻在無意間重現了過去的慘劇。

隨後，澪在村莊的最深處得知了「不得窺看的禁忌儀式」的真相……
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

推薦閱讀

睽違23年！《零 ～紅蝶～ REMAKE》2026年初登場

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場　粉絲狂喜：就是這

《Nintendo Today!》繁中正式支援　可連動iOS行事曆萌到炸開

《鳴潮》「女漂泊者」中配遭撤換　網猜恐言論霸凌本尊急喊冤

《特戰英豪》世界賽正式開戰　PRX f0rsakeN霸氣宣言：要拿下MVP

寶可夢卡牌賺黑心錢抓包　賣家小孩驚爆1句遭收藏家開酸：可憐啊

《鬼滅之刃 無限城》快閃店台中亮相　系列場景、九柱周邊全到齊

《艾爾登法環 黑夜君臨》高難度「深夜」登場　深層遺物挑戰隨機夜王

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊　擴充300棋子至新世代網讚爆

任天堂前社長都覺得難...《動物森友會》英文版曾被認為不可能

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《零 紅蝶REMAKE》2026年初登場

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

《Nintendo Today!》繁中正式支援

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

《動物森友會》英文版曾被認為不可能

《星鳴特攻》光速慘敗原因揭曉

《薰香花朵凛然綻放》銷量增200萬本

《鳴潮》女漂泊者中配遭撤換

最新新聞

《零 紅蝶REMAKE》2026年初登場

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《Nintendo Today!》繁中正式支援

《鳴潮》女漂泊者中配遭撤換

《特戰英豪》世界賽正式開戰

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

《鬼滅之刃 無限城》快閃店台中亮相

《法環 黑夜君臨》深夜模式登場

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

《動物森友會》英文版曾被認為不可能

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366