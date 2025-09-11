ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

寶可夢卡牌賺黑心錢抓包　賣家小孩驚爆1句遭收藏家開酸：可憐啊

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢集換式卡牌《TCG》可說是近幾年粉絲們喜愛的卡牌之一，不過卻也衍生出許多問題，像是日本民宿卡牌垃圾山、員工盜刷公款等。近日在一場直播中又意外爆出寶可夢卡牌賣家大賺黑心錢，並且身為父親還以此教導小孩，遭抓包小孩還稱「完蛋不能再這樣做」驚翻眾網，對此收藏家開酸，可悲又可憐。

▼寶可夢卡牌賣家教小孩大賺黑心錢。（圖／翻攝自Getty Images）

▲▼寶可夢卡牌賣家教小孩大賺黑心錢。（圖／翻攝自Getty Images）

事情其實是，一個名為Pokerez609帳號在國外購物平台Whatnot上進行販賣《寶可夢》卡牌補充包直播，而該帳號則是由一名男子與其年幼小孩所經營，透過觀眾匯款向他們購買卡包，他們再向觀眾展示所想購買的卡包，再鏡頭錢直接拆開包裝讓觀眾自己得知會抽到什麼樣的卡牌，後續再依序寄出，有點類似於手遊當中請實況主幫代抽帳號，而這樣的形式是近幾年盛行的直播待拆模式，再公仔盲盒直播也時常會見到。

不過此模式卻也存在許多可以以不法形式暴利賺取大量錢財，像是此次在Pokerez609的聊天室中就有許多人不斷指控，該賣家有動過全新卡包，因為在一個卡包中出現2 張一模一樣的寶可夢球反閃卡，其中一張卡還放錯位置在能量卡後方，如果熟悉卡包玩家就會知道卡包中特殊卡面一般不會重複再加上能量卡會是在卡包最後，後面也不會出現其他特殊卡面，因此讓許多觀眾直呼這簡直就是妥妥詐騙。

對此，眼見事情敗露賣家父子更是絲毫不慌，並大方承認此事，而該名兒子似乎意識到事情不對，就表示「我們完了，不能再這樣做了」，然而該名父親卻是反駁兒子，並稱還是可以進行這樣行為，等這些觀眾離開我們在繼續這樣做，還笑稱已經大賺一筆了。事情曝光後直接驚爆所有網友並直接在網上瘋傳開來，許多人都認為此行為相當不妥，甚至引來寶可夢卡收藏家Danny批評，「沒有教導和撫養孩子做正確的事情，反而利用他作為詐騙的棋子，讓自己的孩子參與這種行為，真是可悲又可憐」。

