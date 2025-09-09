ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《暗殺教室》新劇場版明年上映！編劇：當年沒做到的事全補完

記者楊智仁／綜合報導

由松井優征人氣漫畫改編的動畫《暗殺教室》宣布將推出全新完全新作《劇場版 暗殺教室 大家的時間》（暫譯，劇場版『暗殺教室』みんなの時間），並確定於 2026 年 3 月 20 日正式上映，這是自 2016 年電視動畫第 2 期結束後，時隔 10 年再次推出的新作，內容將改編自過去未動畫化的全新故事，為粉絲帶來久違的驚喜。

此次劇場版是為紀念電視動畫開播 10 周年而製作，聲優卡司由原班人馬回歸，導演北村真咲擔任，這也是他首次執導劇場版。官方同步公開前導視覺圖與特報影像。視覺圖中，渚與業走在掛滿歷代圖像的舊校舍走廊上，背後殺老師帶著詭秘笑容注視兩人，手中緊握的照片令人期待，特報影片則展現殺老師旁白與全新片段，神秘氛圍引發熱議。

《暗殺教室》原作於 2012 至 2016 年連載於《週刊少年Jump》，累計發行量突破 2700 萬冊。故事講述聲稱要摧毀地球的神祕生物「殺老師」，成為椚丘中學 3 年 E 班的班導師，學生們必須在畢業前完成「暗殺老師」的任務。該作於 2015 年與 2016 年分別播出兩季動畫，並於 2015 年推出真人電影。

導演北村真咲表示，希望透過劇場版再度將這間教室帶給粉絲，同時展現大銀幕獨有的震撼；編劇上江洲誠強調，這將是一部「把當年沒能做到的事全補完」完全新作；角色設計樋上あや則邀請新舊觀眾一同進戲院，把這次體驗當作一次「同學會」。《劇場版 暗殺教室 大家的時間》將於 2026 年春天與全球觀眾重逢，帶來屬於 E 班與殺老師的全新篇章。

