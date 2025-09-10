彩虹社VTuber「圭利」宣布10月畢業　回歸家庭粉獻祝福訂閱翻漲

記者黃冠瑋／綜合報導

彩虹社（Nijisanjiにじさんじ）所屬VTuber「圭利·奧什·迦爾」（Gwelu Os Gar）宣布將於10月9日正式畢業，表示將會在1個月結束「無限輪播100萬企劃直播」，頻道仍會保留，至於畢業原因則是原先規劃好兒子長大要回歸家庭，消息一出後讓許多粉絲感到不捨，並紛紛獻上祝福訂閱數甚至直接暴漲。

▼彩虹社VTuber「圭利」宣布10月9日畢業。（圖／翻攝自x／@Gwelu_os_gar）

圭利·奧什·迦爾自2019年11月底出道，隸屬於彩虹社中夜王國，同時也是少數在企業勢中公開已婚身分的 VTuber，過去圭利長期以來多次主持彩虹社各種大型企劃與活動，為粉絲帶來許多新奇有趣的內容，也因為時常主持活動再加上本身是暗夜精靈，因此被粉絲冠以夜精靈司儀稱號。

隨著彩虹社宣布圭利將在10月9日正式畢業，讓許多粉絲感到相當不捨，對此官方聲明其YouTube頻道的影片將會留檔、社群帳號等仍會維持公開，其周邊商品也將陸續停售，粉絲信收件則是截至11月30日止。此外，畢業原因本人則是透露，在出道當初就已經是已婚身分，兒子在2020年出生即將進入小學階段，起初也與公司討論過只要兒子長大就會卸下VTuber身分回歸家庭，會優先照顧兒子與身體狀況欠佳妻子為主。

另外值得一提的是，圭利過去曾因為翻唱事件引起爭議，甚至被彩虹社懲處，但人氣依舊不減，隨著畢業消息一出，也宣告圭利自2024年11月28日起展開的「無限輪播100萬企劃直播」將要結束，不過消息公開後在短短一日訂閱數就暴漲10萬，可見粉絲是想在圭利畢業之前盡可能完成他所設定的100萬目標。