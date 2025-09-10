ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

彩虹社VTuber「圭利」宣布10月畢業　回歸家庭粉獻祝福訂閱翻漲

記者黃冠瑋／綜合報導

彩虹社（Nijisanjiにじさんじ）所屬VTuber「圭利·奧什·迦爾」（Gwelu Os Gar）宣布將於10月9日正式畢業，表示將會在1個月結束「無限輪播100萬企劃直播」，頻道仍會保留，至於畢業原因則是原先規劃好兒子長大要回歸家庭，消息一出後讓許多粉絲感到不捨，並紛紛獻上祝福訂閱數甚至直接暴漲。

▼彩虹社VTuber「圭利」宣布10月9日畢業。（圖／翻攝自x／@Gwelu_os_gar）

 

▲▼彩虹社VTuber「圭利」宣布10月9日畢業。（圖／翻攝自x／@Gwelu_os_gar）

圭利·奧什·迦爾自2019年11月底出道，隸屬於彩虹社中夜王國，同時也是少數在企業勢中公開已婚身分的 VTuber，過去圭利長期以來多次主持彩虹社各種大型企劃與活動，為粉絲帶來許多新奇有趣的內容，也因為時常主持活動再加上本身是暗夜精靈，因此被粉絲冠以夜精靈司儀稱號。

隨著彩虹社宣布圭利將在10月9日正式畢業，讓許多粉絲感到相當不捨，對此官方聲明其YouTube頻道的影片將會留檔、社群帳號等仍會維持公開，其周邊商品也將陸續停售，粉絲信收件則是截至11月30日止。此外，畢業原因本人則是透露，在出道當初就已經是已婚身分，兒子在2020年出生即將進入小學階段，起初也與公司討論過只要兒子長大就會卸下VTuber身分回歸家庭，會優先照顧兒子與身體狀況欠佳妻子為主。

另外值得一提的是，圭利過去曾因為翻唱事件引起爭議，甚至被彩虹社懲處，但人氣依舊不減，隨著畢業消息一出，也宣告圭利自2024年11月28日起展開的「無限輪播100萬企劃直播」將要結束，不過消息公開後在短短一日訂閱數就暴漲10萬，可見粉絲是想在圭利畢業之前盡可能完成他所設定的100萬目標。

關鍵字：VTuber圭利

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

來看棒球or啦啦隊？ 竇智孔被「動作出賣」XD

推薦閱讀

《空洞騎士》新作太佛心了　引盜版玩家「改邪歸正」奮勇抵制

彩虹社VTuber「圭利」宣布10月畢業　回歸家庭粉獻祝福訂閱翻漲

《咒術迴戰 懷玉‧玉折》票房破千萬　電影彩蛋驚現台北捷運元素

《暗殺教室》新劇場版明年上映！編劇：當年沒做到的事全補完

《鬼滅之刃》海外爆米花桶搶手！LED特效墜無限城...網狂敲碗

任天堂最強法務又贏！美Switch改機業者遭判賠千萬...永久禁售

台灣Nintendo eShop正式啟用！專屬排行榜揭玩家間人氣遊戲

日調查《鬼滅之刃》消費力1年高達248億日圓　「觸及力」居冠軍

韓國《新世紀福音戰士》XR遊戲明年推出　駕駛EVA大戰使徒

《空洞騎士》新作「謝爾瑪神曲」爆紅　魔音旋律引網朗朗上口

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

《咒術迴戰 懷玉‧玉折》票房破千萬

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

《寶可夢》電子精靈球推出

猗窩座聲優曝需再現「壓倒性強大」

彩虹社VTuber圭利宣布10月畢業

《空洞騎士》新作收服盜版玩家

任天堂出擊！美改機商遭判賠千萬

《鬥陣特攻》玩家罵「菜雞」被永Ban

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

最新新聞

《空洞騎士》新作收服盜版玩家

彩虹社VTuber圭利宣布10月畢業

《咒術迴戰 懷玉‧玉折》票房破千萬

《暗殺教室》全新劇場版明年上映

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

任天堂出擊！美改機商遭判賠千萬

台灣Nintendo eShop正式啟用！

《鬼滅》粉絲1年消費248億日圓

《新世紀福音戰士》XR遊戲明年推出

《空洞騎士》新作謝爾瑪神曲爆紅

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366