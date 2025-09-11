ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《星鳴特攻》「光速慘敗」原因揭曉　開發者坦言：溝通失敗

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂所推出的服務型5v5射擊《星鳴特攻》自從上市慘敗「光速下架」後，就此成為索尼本家遊戲一段黑歷史，甚至開發商Firewalk Studios也慘遭關閉。如今事件一年，數名遊戲開發者接受訪問揭開當初慘敗原因，坦言「團隊沒能有效溝通傳達自己的願景，並且已經投入成本再加上高層決策無力改變」。

▼《星鳴特攻》開發者無力挽救遊戲。（圖／翻攝自X／@FirewalkStudios）

▲▼《星鳴特攻》開發者無力挽救遊戲。（圖／翻攝自X／@FirewalkStudios）

根據Podcast《A Life Well Wasted》介紹，近日訪談到數名《星鳴特攻》前開發者，其中許多內容因為礙於法律問題，基本上有關《星鳴特攻》等字眼或是Firewalk Studios工作室都會用「那遊戲」、「那間工作室」來代稱。

在訪談內容中有提到，多數開發者在Firewalk Studios工作前期都是處於興奮且願意為團隊奮鬥並互相尊重，因此也讓他們結下深厚情誼。不過後續卻因為遊戲測試不理想讓團隊就此重創，起初團隊多數認為只要玩家能接觸遊戲，他們就有信心逐一解釋遊戲的核心並改變玩家想法，但現實卻又再度告訴他們，測試人數遠遠低於預期，讓他們信心就此崩潰。連帶後續遊戲正式上市，也因為先前負面宣傳形象深深刻入玩家心中，因此遊戲才慘淡收場，讓部分開發者認為「團隊沒能有效溝通傳達自己的願景」是這款遊戲失敗原因之一。

另外，「外界或許會好奇工作室明知道測試階段非常慘烈，為何還急於上市？」，對此前開發者表示，其實團隊自己也清楚知道發生什麼，也超過半數同意玩家所批評遊戲的觀點，但礙於已經投入高額成本再加上高層決議，已經無力改變遊戲現狀，因此一位開發者也形容他們「這是有史以來撞毀過的最漂亮的一輛車」，以此來表達當初的無能為力，最後雖然遊戲慘淡收場，但開發者還是向有參與過遊戲的玩家表達感謝。

ETtoday新聞雲
