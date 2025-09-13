ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網論任天堂超久沒推「新遊戲IP」　前開發透露：不適合才會考慮

記者黃冠瑋／綜合報導

許多遊戲商會為了搶佔玩家市場，時常推出各種行銷手法來獲得更多玩家，像是另外開闢新的遊戲IP，不過這方面或許在任天堂很難看到，從近幾年可以看到任天堂新作大多都是經典IP《瑪利歐》、《咚奇剛》、《薩爾達傳說》等。對此前任天堂開發者就透露，比起新IP玩法才是核心，玩法已經不適合現今才會考慮。

▲▼任天堂不會過早考慮重新建立新遊戲IP。（圖／翻攝自任天堂）

根據外媒報導，近幾年隨著遊戲市場不斷變化，各大遊戲廠商可說是競爭非常激烈，捨棄原有經典IP系列新作推出，轉而開發各種新的遊戲IP，但此時任天堂卻是反其道而行，讓許多人不禁好奇為何任天堂只愛像是《瑪利歐》等老IP作品。

對此，任天堂前開發者Ken Watanabe近日接受外媒採訪就透露，任天堂在推出全新遊戲IP的態度相當保守，原因是核心理念在於「玩法優先」。Ken Watanabe更表示，「任天堂在思考一款新遊戲時，最先考慮到的是創造一種前所未有的核心玩法與遊戲機制，會先專注於打磨遊戲體驗的趣味性，而不是急著決定遊戲的故事背景或角色設定，並且那些角色造型都是其次」。

對於這樣解釋其實也不難看出，像是近期所推出的《咚奇剛蕉力全開》就是在原有基礎上加入變身破壞玩法，而過去《薩爾達傳說》系列製作人清沼英二也曾指出會先設計好遊戲才去想故事劇情，對於任天堂而言在設計新玩法上會先從過去龐大的IP中找出適合的世界觀，如果此玩法已經不符合現今系列需求，才會重新考慮建立新的IP，像是《斯普拉遁》系列當初原本設計只是一隻兔子，但考量到兔子不適合在墨水中移動，也不適合吐出墨汁，因此才在後續設計成魷魚一族。

