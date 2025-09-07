ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲6》確定「光線追蹤」沒了　總監解釋：盡可能優化性能

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》大規模公測已成功圓滿結束，遊戲也將在10月10日正式登場。不過近期開發團隊透露遊戲在上市時不會提供「光線追蹤」功能，並且短時間也不會有此計畫，對此技術總監解釋，希望盡可能專注於性能優化避免影響遊玩流暢度。

▼《戰地風雲6》優先考慮性能優化。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

▲▼《戰地風雲6》優先考慮性能優化。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，《戰地風雲6》在近日公開正片預告後，官方同時也釋出了相對硬體需求，透過建議配置的規格可以知道關於此次PC版性能「最佳化」，官方可說是下足功夫。不過關於以往遊戲畫面「光線追蹤」開發團隊稱可能不會加入，或許跟《戰地風雲2042》上市失利後官方想提供給玩家更好體驗有關。

其實關於現代遊戲工作室對性能和視覺效果之間的取捨並不陌生，開發者經常會需要就此做出權衡利弊，例如是否要加入光線追蹤技術，以便更好地服務玩家體驗，但對於那些不了解的玩家來說，光線追蹤其實是一項很考驗性能技術，它透過對包括光照、反射、陰影和天氣效果進行調整，會使遊戲環境看起來更具沉浸感，不過卻有可能會造成整個軟件上龐大負擔。

對此，遊戲工作室技術總監Christian Buhl近日就向外媒透露，「遊戲上市時不會有光線追蹤，我們近期也沒有導入的打算。這是因為我們希望專注在效能，確保預設設定與大多數玩家能獲得最佳化的體驗」，並且他也強調這項決定早在開發初期就已經確定，而會有此打算是由於《戰地風雲》系列的核心是大型多人對戰，玩家往往會優先關注幀數表現與畫面流暢，其次才可能是視覺體驗，因此將會專注於性能而不是視覺感受。

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Cardi B新專輯封面　推出「法庭迷因版」

推薦閱讀

網挖出塵封27年未拆《寶可夢 藍》！還是誤植版價值上百萬

《沉默之丘f》製作人揭「昭和」設定　象徵年代社會對女性壓迫

日知名製作公司憂「業界忘記原創動畫」：最初的衝動被消磨

《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍！單周12萬霸榜

《戰地風雲6》確定「光線追蹤」沒了　總監解釋：盡可能優化性能

遊戲商形容《GTA6》是「5A級大作」：規模、影響力遠超業界常規

《法環黑夜君臨》推「深夜模式」　難度更升級網讚：物超所值

暴雪開告《魔獸世界》老私服「Turtle WoW」　擔心壯大威脅原版

深怕盜圖害意願銳減！《馬拉松》祭「萬元酬勞」邀玩家協測試

沒永遠敵人！Xbox與索尼攜手合作　封面互宣對方「本家遊戲」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲商形容《GTA6》是「5A級大作」

《法環黑夜君臨》推「深夜模式」

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

Switch2電池再傳「耗電極兇」

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

《Minecraft》大神製現實羅盤

《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍

《寶可夢大集結》新增超進化

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

製作公司憂「業界忘記原創動畫」

最新新聞

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

《沉默之丘f》製作人揭昭和設定

製作公司憂「業界忘記原創動畫」

《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍

《戰地風雲6》確定光線追蹤沒了

遊戲商形容《GTA6》是「5A級大作」

《法環黑夜君臨》推「深夜模式」

暴雪開告老私服Turtle WoW！

《馬拉松》祭萬元酬勞邀玩家協測

Xbox與索尼攜手合作互宣本家遊戲

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366