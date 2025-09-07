《戰地風雲6》確定「光線追蹤」沒了　總監解釋：盡可能優化性能

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》大規模公測已成功圓滿結束，遊戲也將在10月10日正式登場。不過近期開發團隊透露遊戲在上市時不會提供「光線追蹤」功能，並且短時間也不會有此計畫，對此技術總監解釋，希望盡可能專注於性能優化避免影響遊玩流暢度。

▼《戰地風雲6》優先考慮性能優化。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，《戰地風雲6》在近日公開正片預告後，官方同時也釋出了相對硬體需求，透過建議配置的規格可以知道關於此次PC版性能「最佳化」，官方可說是下足功夫。不過關於以往遊戲畫面「光線追蹤」開發團隊稱可能不會加入，或許跟《戰地風雲2042》上市失利後官方想提供給玩家更好體驗有關。

其實關於現代遊戲工作室對性能和視覺效果之間的取捨並不陌生，開發者經常會需要就此做出權衡利弊，例如是否要加入光線追蹤技術，以便更好地服務玩家體驗，但對於那些不了解的玩家來說，光線追蹤其實是一項很考驗性能技術，它透過對包括光照、反射、陰影和天氣效果進行調整，會使遊戲環境看起來更具沉浸感，不過卻有可能會造成整個軟件上龐大負擔。

對此，遊戲工作室技術總監Christian Buhl近日就向外媒透露，「遊戲上市時不會有光線追蹤，我們近期也沒有導入的打算。這是因為我們希望專注在效能，確保預設設定與大多數玩家能獲得最佳化的體驗」，並且他也強調這項決定早在開發初期就已經確定，而會有此打算是由於《戰地風雲》系列的核心是大型多人對戰，玩家往往會優先關注幀數表現與畫面流暢，其次才可能是視覺體驗，因此將會專注於性能而不是視覺感受。