《空洞騎士絲綢之歌》抗漲玩家歡呼　1代人數飆破7萬創歷新高

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》自從宣布遊戲將在9月4日發售後，讓等待多年老粉感到大為震驚。如今隨著遊戲發售日期逼近，就有外媒發現遊戲售價可能會定為19.99美元（約新台幣590元），讓不少玩家直呼佛心公司。同時為了等待續作上市，更是有超過7萬玩家回歸1代遊玩，打破遊戲Steam歷史上同時在線人數新紀錄。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》熱度依舊不減。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

▲▼《空洞騎士：絲綢之歌》熱度依舊不減。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

根據外媒報導，玩家翹首以盼《空洞騎士》最新續作《空洞騎士：絲綢之歌》在德國科隆遊戲展上搶先亮相後，可說是近期遊戲圈矚目焦點，後續更是因為遊戲確定將在9月4日正式發售，讓不少獨立遊戲紛紛改變策略延後發售，深怕自家遊戲受到《空洞騎士：絲綢之歌》影響。

對此，就有眼尖網友發現國外遊戲商店GameStop提早上架Switch版本遊戲售價19.99美元（約新台幣590元），雖說沒多久官方就緊急下架預購頁面，但已經被網友截圖瘋傳，因此售價也隨之曝光。於是就有網友比對發現《空洞騎士：絲綢之歌》大約20美元定價比1代貴了5美元，但如果算上7年通膨，對於玩家來說其實根本沒有漲價，因此讓不少人直呼雖然等待許久，但真的是佛心廠商。

另外，隨著發售日期逐漸逼近，熱度也帶動到了前作《空洞騎士》上，根據SteamDB顯示，自從宣布《空洞騎士：絲綢之歌》消息後，遊戲同時上線人數就飆破7萬，直接打破遊戲Steam歷史上同時在線人數新紀錄，可見遊戲歡迎程度不容小覷。

關鍵字：空洞騎士Xbox

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

