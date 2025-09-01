1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

記者蘇晟彥／綜合報導

網石集團（Netmarble Corporation）1日宣布，旗下全新的收集型RPG、同時也是備受喜愛的手遊《七騎士》重製版《七騎士Re:BIRTH》，將於9月18日正式於台港澳地區上市。同時釋出重磅消息，正式宣布由人氣應援女神「李多慧」擔任《七騎士Re:BIRTH》台港澳地區的官方代言人。在首波釋出的宣傳照中，李多慧化身為遊戲經典角色「亞依林」，顛覆以往的甜美形象，完美演繹了這位傳說英雄的強大氣場。

《七騎士》為網石的指標性IP，不僅累積下載量已突破1億次，更廣受全球粉絲的喜愛與支持。原作於2015年10月推出，憑藉其動態視覺效果、策略性玩法，以及收集並培育超過500位獨特角色的趣味性，成為全球廣受好評的收集型RPG。

《七騎士Re:BIRTH》承襲了原作的核心元素，包含故事情節、角色、戰鬥系統和核心機制，同時融入現代化的遊戲功能和最新趨勢，全面提升遊戲體驗。《七騎士Re:BIRTH》於2025年5月15日在韓國正式推出並強勢登榜，僅上市7小時內即登上韓國App Store「免費遊戲」排行榜第1名，並在上市後5天內榮登韓國Google Play和App Store「暢銷遊戲榜」冠軍。

目前《七騎士Re:BIRTH》的全球事前預約活動已於多個平台開放，包含官方網站、Google Play、App Store和Netmarble Launcher。完成事前預約的玩家將可獲得獨家獎勵，如傳說英雄、英雄召喚使用券*10、2百萬金幣以及鑰匙箱*10。此外，透過Google Play或App Store完成事前預約的玩家，還可獲得先鋒裝備套裝，以及內含5星寵物「克洛亞」、技能强化石、金幣、黃寶石和高級蛋的特別禮包。