ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

記者蘇晟彥／綜合報導

網石集團（Netmarble Corporation）1日宣布，旗下全新的收集型RPG、同時也是備受喜愛的手遊《七騎士》重製版《七騎士Re:BIRTH》，將於9月18日正式於台港澳地區上市。同時釋出重磅消息，正式宣布由人氣應援女神「李多慧」擔任《七騎士Re:BIRTH》台港澳地區的官方代言人。在首波釋出的宣傳照中，李多慧化身為遊戲經典角色「亞依林」，顛覆以往的甜美形象，完美演繹了這位傳說英雄的強大氣場。

▲▼

 《七騎士》為網石的指標性IP，不僅累積下載量已突破1億次，更廣受全球粉絲的喜愛與支持。原作於2015年10月推出，憑藉其動態視覺效果、策略性玩法，以及收集並培育超過500位獨特角色的趣味性，成為全球廣受好評的收集型RPG。

《七騎士Re:BIRTH》承襲了原作的核心元素，包含故事情節、角色、戰鬥系統和核心機制，同時融入現代化的遊戲功能和最新趨勢，全面提升遊戲體驗。《七騎士Re:BIRTH》於2025年5月15日在韓國正式推出並強勢登榜，僅上市7小時內即登上韓國App Store「免費遊戲」排行榜第1名，並在上市後5天內榮登韓國Google Play和App Store「暢銷遊戲榜」冠軍。

目前《七騎士Re:BIRTH》的全球事前預約活動已於多個平台開放，包含官方網站、Google Play、App Store和Netmarble Launcher。完成事前預約的玩家將可獲得獨家獎勵，如傳說英雄、英雄召喚使用券*10、2百萬金幣以及鑰匙箱*10。此外，透過Google Play或App Store完成事前預約的玩家，還可獲得先鋒裝備套裝，以及內含5星寵物「克洛亞」、技能强化石、金幣、黃寶石和高級蛋的特別禮包。

▲▼

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

推薦閱讀

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

《Wplace》「寶鐘瑪琳」圖遭黑粉毀臉　大肆破壞網怒：太過分

1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

秋天去哪玩？東森廣場台北車站「抓抓樂」開學、連假一起夾好禮！

《咒術迴戰》第三季虎杖乙骨正面對決引爆　先行劇場版11月上映

《鬼滅之刃無限城》日本票房299億！極逼近影史第二《神影少女》

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場！澤城美雪接棒已故前輩獻聲

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

《刀劍神域》手遊結束營運

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

Nike X 遊戲王推「真紅眼黑龍」T

獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　

《空洞騎士絲之歌》黃蜂巴掌爆紅

最新新聞

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2

免費！「抓抓樂」讓你爽夾一波

《咒術迴戰》第三季虎杖乙骨正面對決引爆

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

微星2025開學季優惠開跑！

《刀劍神域》手遊結束營運

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366