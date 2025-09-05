ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

沒永遠敵人！Xbox與索尼攜手合作　封面互宣對方「本家遊戲」

記者黃冠瑋／綜合報導

自從微軟Xbox進軍主機市場後，就和索尼在主機競爭上一直不斷交鋒，如同敵人般誰也不讓誰。然而隨著多平台策略興起，沒想到視如水火的雙方近日意外達成合作，Xbox在社群上宣傳即將登陸索尼本家遊戲《絕地戰兵2》，同時索尼也宣布Xbox本家遊戲《戰爭機器：重裝上陣》即將登上PS5，劃上歷史性的一刻。

▼索尼和Xbox攜手合作互相宣傳對方本家遊戲。（圖／翻攝自Xbox、PlayStation）

▲▼索尼和Xbox攜手合作互相宣傳對方本家遊戲。（圖／翻攝自Xbox、PlayStation）

根據外媒報導，近年隨著玩家意識改變不再只想侷限單一平台，對此各大遊戲大廠也祭出改革策略，雖然主機獨佔制通常會將粉絲喜愛的遊戲系列鎖定在特定平台上，讓遊戲大廠鎖住固定客群，因此Xbox和PlayStation可說是水火不容。但近期Xbox和PlayStation之間的壁壘恐將逐漸消失，隨著微軟政策改變，許多Xbox系列遊戲已開始轉向PlayStation主機，像是《極限競速：地平線5》竟成功登陸PS5。

如今，索尼和Xbox達成了一項意想不到的合作，雙方在社群上共同為對方推廣本家遊戲，原來是有玩家發現近期隨著《絕地戰兵2》和《戰爭機器：重裝上陣》分別登陸Xbox和PS5後，雙方先後也在社群上把封面換成對方本家遊戲，並且積極宣傳把發布公告置頂，此等景象在過去可說是不可能見到的事情。

不過或許跨平台策略非常有效，《絕地戰兵2》在登陸Xbox後，玩家在線人數比原本自家平台多出了足足一倍人數，《極限競速：地平線5》也因登陸PS5一舉成為目前2025年該平台最暢銷遊戲，如此佳績想必未來會看到更多本家遊戲登陸到各個平台，實施雙贏局面。

