ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Wplace》「寶鐘瑪琳」圖遭黑粉毀臉　大肆破壞網怒：太過分

記者黃冠瑋／綜合報導

近期一款融合了Google Maps與像素繪圖的線上創作即時畫布平台《wplace》在全球迅速爆紅後，就湧遍各種迷因創作。然而近日卻有玩家分享所創作的VTuber hololive寶鐘瑪琳圖後，竟遭到疑似黑粉大肆破壞，並且還對此洋洋自得，消息一出後讓不少網友開砲，「就算討厭也不必毀壞別人創作，沒水準有夠過分」。

▼《Wplace》寶鐘瑪琳像素圖遭黑粉惡意破壞。（圖／翻攝自X／@nM___0606___）

▲▼《Wplace》寶鐘瑪琳像素圖遭黑粉惡意破壞。（圖／翻攝自X／@nM___0606___）

事情其實是，一名時常會分享《Wplace》作品帳號「wplaceイラストbot」近期分享一張所精心製作的hololive「寶鐘瑪琳」像素臉圖，然而在作品公開位置後，沒多久就遭到其他人大肆破壞，「寶鐘瑪琳」所有臉部像素圖都遭到移除，僅剩下部分頭髮以及臉的輪廓，相當殘破不堪，消息一出後引發許多網友議論。

此外，發起這項破壞的網友，不僅公開承認就是他所為外，還對此洋洋自得，深怕別人不知道他所進行的行為，聲稱該圖由「支持兒童性犯罪的人」繪製，並且在這名用戶其他貼文中也有詆毀VTuber粉絲，把他們取作「V豚」，如此相當討厭VTuber文化，名副其實就是一名黑粉。

另外，如果有體驗過《wplace》就會知道，每個進入網站的使用者初始只能持有30顆像素，每放置一顆就須等待30秒才能在地圖上任意位置放上一個自選顏色的像素，隨著繪畫經驗累積，玩家持有像素容量才會跟著增加，所以要創作出龐大的像素圖想必要花非常多時間才能完成。

對此，許多網友都對於這名創作者抱不平，「毀掉別人創作行為非常噁心，無論是hololive還是任何內容」、「就算討厭也不必毀壞別人創作，沒水準有夠過分」、「你討厭，別人也有權利去喜歡創作」、「有夠悲哀，環境變了」。另外，雖然《Wplace》官方有規範明確禁止隨意在他人作品上塗抹顏色或進行惡意破壞，但目前平台尚未設置有效的懲罰機制來遏止此類行為，因此目前最好保護辦法，就是不要分享自己所創作內容，因為不知道所創作內容是否會讓部分人討厭而去大肆破壞。

關鍵字：寶鐘瑪琳VTuberWplace

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

推薦閱讀

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

《Wplace》「寶鐘瑪琳」圖遭黑粉毀臉　大肆破壞網怒：太過分

1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

秋天去哪玩？東森廣場台北車站「抓抓樂」開學、連假一起夾好禮！

《咒術迴戰》第三季虎杖乙骨正面對決引爆　先行劇場版11月上映

《鬼滅之刃無限城》日本票房299億！極逼近影史第二《神影少女》

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場！澤城美雪接棒已故前輩獻聲

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

《刀劍神域》手遊結束營運

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

Nike X 遊戲王推「真紅眼黑龍」T

獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　

《空洞騎士絲之歌》黃蜂巴掌爆紅

最新新聞

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2

免費！「抓抓樂」讓你爽夾一波

《咒術迴戰》第三季虎杖乙骨正面對決引爆

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

微星2025開學季優惠開跑！

《刀劍神域》手遊結束營運

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366