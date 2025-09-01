《Wplace》「寶鐘瑪琳」圖遭黑粉毀臉　大肆破壞網怒：太過分

記者黃冠瑋／綜合報導

近期一款融合了Google Maps與像素繪圖的線上創作即時畫布平台《wplace》在全球迅速爆紅後，就湧遍各種迷因創作。然而近日卻有玩家分享所創作的VTuber hololive寶鐘瑪琳圖後，竟遭到疑似黑粉大肆破壞，並且還對此洋洋自得，消息一出後讓不少網友開砲，「就算討厭也不必毀壞別人創作，沒水準有夠過分」。

▼《Wplace》寶鐘瑪琳像素圖遭黑粉惡意破壞。（圖／翻攝自X／@nM___0606___）

事情其實是，一名時常會分享《Wplace》作品帳號「wplaceイラストbot」近期分享一張所精心製作的hololive「寶鐘瑪琳」像素臉圖，然而在作品公開位置後，沒多久就遭到其他人大肆破壞，「寶鐘瑪琳」所有臉部像素圖都遭到移除，僅剩下部分頭髮以及臉的輪廓，相當殘破不堪，消息一出後引發許多網友議論。

此外，發起這項破壞的網友，不僅公開承認就是他所為外，還對此洋洋自得，深怕別人不知道他所進行的行為，聲稱該圖由「支持兒童性犯罪的人」繪製，並且在這名用戶其他貼文中也有詆毀VTuber粉絲，把他們取作「V豚」，如此相當討厭VTuber文化，名副其實就是一名黑粉。

另外，如果有體驗過《wplace》就會知道，每個進入網站的使用者初始只能持有30顆像素，每放置一顆就須等待30秒才能在地圖上任意位置放上一個自選顏色的像素，隨著繪畫經驗累積，玩家持有像素容量才會跟著增加，所以要創作出龐大的像素圖想必要花非常多時間才能完成。

對此，許多網友都對於這名創作者抱不平，「毀掉別人創作行為非常噁心，無論是hololive還是任何內容」、「就算討厭也不必毀壞別人創作，沒水準有夠過分」、「你討厭，別人也有權利去喜歡創作」、「有夠悲哀，環境變了」。另外，雖然《Wplace》官方有規範明確禁止隨意在他人作品上塗抹顏色或進行惡意破壞，但目前平台尚未設置有效的懲罰機制來遏止此類行為，因此目前最好保護辦法，就是不要分享自己所創作內容，因為不知道所創作內容是否會讓部分人討厭而去大肆破壞。