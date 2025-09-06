深怕盜圖害意願銳減！《馬拉松》祭「萬元酬勞」邀玩家協測試

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》自從爆出盜用繪師創作後，讓開發團隊受到相當大的打擊並在後續決定延期。如今時隔多日官方決定出招宣布展開新一波測試，但又深怕玩家意願低落，因此開出價值500美元（約新台幣15,200元）指定商店禮品卡，玩家只需30日每天遊玩1小時即可達標。

▼《馬拉松》開大優惠邀玩家進行封閉測試。（圖／翻攝自X／@MarathonTheGame）

科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》可說是相當坎坷，過去曾一度信心喊話會和撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》看齊，並曾被外界普遍認為有望衝擊當今射擊市場，更是被索尼寄予厚望，但卻因為開發內部員工不當盜用素材，讓遊戲慘遭滑鐵盧。雖說官方再度喊話不會因為這事情就此一蹶不振，將會吸取教訓聽取玩家意見，並在後續展開一連串封閉測試，但大部分玩家仍是覺得遊戲未來相當堪憂。

如今或許是官方深怕玩家測試意願低落，決定出大招，宣布展開測試的同時，祭出價值500美元（約新台幣15,200元）指定商店禮品卡的大優惠，根據官方說明，玩家只要連續遊玩30日、每日遊玩1小時，並向Bungie官方提供心得回饋，就能獲得酬勞，而如果沒辦法完全達標的玩家也不用擔心，一樣能夠根據遊玩時間的長短獲得對應的獎賞，此舉可說是祭出相當大的成本，可見先前盜圖風波影響非常巨大，讓官方不得不開出這樣優惠。

另外，關於《馬拉松》遊玩測試將於9月8日至10月7日展開，想獲得獎賞玩家只需要每天規定的時間區間內遊玩1小時即可，至於台灣則是會在早上6點至10點半開啟，假日則是早上5點至11點，想要測試玩家可以先提前預留時間。