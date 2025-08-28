ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

因「成人遊戲」遭扣300萬銷售？英開發者控PayPal凍結帳戶

記者楊智仁／綜合報導

隨著英國《網路安全法》上路，以及支付平台加強監管，成人遊戲產業正面臨嚴峻挑戰。近日有獨立開發者在 Reddit 爆料，自己因在 Steam 販售成人遊戲，被 PayPal 扣留 8 萬英鎊（約新台幣 330 萬元）至今無法提領。

▼英開發者控PayPal凍結帳戶。（圖／翻攝自Getty Images）▲▼PayPal。（圖／翻攝自推特）

該名程式設計師表示，這筆資金原本要用於支付公司稅金，但 PayPal 已超過四周拒絕釋放，並在審問確認遊戲屬於「成人向」後，以違反服務條款為由凍結帳戶。他強調遊戲內容並未觸犯英國法律，只是以婚姻不忠為主題。更令人憂心的是，開發者聲稱自己與主開發者皆遭「去銀行化」，被多家銀行關閉商業帳戶，也無法使用 Wise、Revolut 等數位銀行，只能依賴 PayPal 收款，卻仍遭資金封鎖。

由於爆料來自臨時帳號遊戲名稱與證據未公開，消息真偽仍需觀察。然而，過去數年確實已有多款成人遊戲因支付商受政治團體施壓而遭下架或凍結，情況並非首例。不少網友建議該開發者尋求律師協助，認為 PayPal 可能只是暫時凍結資金，有成人內容創作者更聲稱自己也曾遭遇相同處境，至今仍未拿回款項。

