ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》PSG爆「執行長借3055萬高利貸」　狂求刪文不還錢

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》LCP賽區戰隊PSG（PSG TALON）在歷經超越之戰後，26日突然爆出執行長Sean積欠高利貸爆料，推特主 hedgedhog 指稱自己為Talon投資人，Talon 在 6月曾以年利率5%、20％等「高利貸等級」利率借款100萬美金（約台幣3055萬），但最後雖然歸還本金，但未曾歸還利息，大罵根本是「龐氏騙局」，對此，Talon 執行長Sean在26日緊急止血，強調因為財務失誤，沒有把利息匯款回去，但希望對方能立即刪除文章，用理性方式進行溝通，引起玩家議論。

▼《英雄聯盟》PSG Talon執行長爆出借高利貸引起議論。

▲▼

推特主 hedgedhog 26日連環爆，在推特上指出自己是Talon投資人，Talon 執行長Sean向其借貸100萬美金，並以極高利率（以台灣來看超過16%就是高利貸）借出，從6月25日借款後，原先說1-2週就會歸還，但最終2個月才「歸還本金」，利息7.5萬並沒有入帳，並指稱「還有更多人借他錢，小心陷入龐氏騙局」。

而hedgedhog提供極多資料佐證，並向Sean喊話儘速歸還利息引起議論，Sean 在下午時也出面回應，指出中間是不良誤會，財務端已經將本金還回，但不小心沒將利息計入，自己身為執行長將會負起全責，且所有帳款將會在明日香港銀行營業時間匯出，但在文末指責，能用更文明方式解決，卻使用帶有惡意的方式發文，期盼能夠將推文刪除。

對此，《ETtoday遊戲雲》向Talon官方求證，從中午12點說明會提供官方聲明，但直至深夜什麼東西都沒出現，而hedgedhog在看到Sean回應後，再度發文指出，Talon執行長一直說會歸還利息，但過了一天沒看見，只有不斷致電要求將貼文刪除，並口頭承諾「會歸還利息」。

事實上，Talon在今年才剛取得PSG冠名贊助，是否會受到此事件影響未知。
 

關鍵字：PSG

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

推薦閱讀

《英雄聯盟》PSG爆「執行長借3055萬高利貸」　狂求刪文不還錢

《魔物獵人荒野》總監觀點惹非議　玩家怒火再起網憂沒有未來

switch2「鑰匙卡」慘遭日NDL拒絕保存　指稱：沒內容不符合條件

《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》確定終止服務　10年旅程寫句點

《鬼滅之刃 無限城》票房5.5億...距影史「無限列車」差一步

《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

萬代嚴懲中國山寨鋼彈業者　涉案400萬上海7人遭判刑三年

【廣編】《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場！事前預約啟動　豪華獎勵限時釋出

日攝影師超神光影手法還原《鬼滅》猗窩座絕技　破壞殺再現網讚爆

索尼賣掉格鬥盛事EVO股權　網好奇《任天堂明星大亂鬥》是否回歸

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《FFBE》營運10年確定終止服務

FF開拓動漫祭遭轟賺20年不改善

《鬼滅之刃 無限城》票房破5.5億

switch2鑰匙卡慘遭日NDL拒絕保存

台灣任天堂eShop官宣啦！

PSG爆「執行長借3055萬高利貸」

萬代嚴懲中國山寨鋼彈業者

日攝影師超神手法還原猗窩座絕技

《逃離詐騙園區》遊戲將上架

《艾爾登法環》Switch 2版傳災情

最新新聞

PSG爆「執行長借3055萬高利貸」

《魔物獵人荒野》總監觀點惹非議

switch2鑰匙卡慘遭日NDL拒絕保存

《FFBE》營運10年確定終止服務

《鬼滅之刃 無限城》票房破5.5億

「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

萬代嚴懲中國山寨鋼彈業者

《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場

日攝影師超神手法還原猗窩座絕技

索尼賣掉格鬥盛事EVO股權

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366