《英雄聯盟》PSG爆「執行長借3055萬高利貸」　狂求刪文不還錢

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》LCP賽區戰隊PSG（PSG TALON）在歷經超越之戰後，26日突然爆出執行長Sean積欠高利貸爆料，推特主 hedgedhog 指稱自己為Talon投資人，Talon 在 6月曾以年利率5%、20％等「高利貸等級」利率借款100萬美金（約台幣3055萬），但最後雖然歸還本金，但未曾歸還利息，大罵根本是「龐氏騙局」，對此，Talon 執行長Sean在26日緊急止血，強調因為財務失誤，沒有把利息匯款回去，但希望對方能立即刪除文章，用理性方式進行溝通，引起玩家議論。

▼《英雄聯盟》PSG Talon執行長爆出借高利貸引起議論。



推特主 hedgedhog 26日連環爆，在推特上指出自己是Talon投資人，Talon 執行長Sean向其借貸100萬美金，並以極高利率（以台灣來看超過16%就是高利貸）借出，從6月25日借款後，原先說1-2週就會歸還，但最終2個月才「歸還本金」，利息7.5萬並沒有入帳，並指稱「還有更多人借他錢，小心陷入龐氏騙局」。

而hedgedhog提供極多資料佐證，並向Sean喊話儘速歸還利息引起議論，Sean 在下午時也出面回應，指出中間是不良誤會，財務端已經將本金還回，但不小心沒將利息計入，自己身為執行長將會負起全責，且所有帳款將會在明日香港銀行營業時間匯出，但在文末指責，能用更文明方式解決，卻使用帶有惡意的方式發文，期盼能夠將推文刪除。

對此，《ETtoday遊戲雲》向Talon官方求證，從中午12點說明會提供官方聲明，但直至深夜什麼東西都沒出現，而hedgedhog在看到Sean回應後，再度發文指出，Talon執行長一直說會歸還利息，但過了一天沒看見，只有不斷致電要求將貼文刪除，並口頭承諾「會歸還利息」。

事實上，Talon在今年才剛取得PSG冠名贊助，是否會受到此事件影響未知。

