ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人荒野》總監觀點惹非議　玩家怒火再起網憂沒有未來

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人荒野》雖說在剛上市可說是風光一時，但近期屢遭重創，先是更新過慢、優化問題頻傳、紅色評論、更新Bug等，都讓評價一度暴跌。沒想到近日在日本NHK特別節目採訪中，因《魔物獵人荒野》老開發者自我滿足觀點遭到大量玩家砲轟再度點燃怒火，對此許多網友開始擔憂起遊戲沒有未來。

▼《魔物獵人荒野》老開發者觀點顯露近期問題。（圖／翻攝自X／@monsterhunter）

 ▲▼《魔物獵人荒野》老開發者觀點顯露近期問題。（圖／翻攝自X／@monsterhunter）

事情其實是，近期日本NHK特別節目成功採訪到了《魔物獵人荒野》團隊，其中開發者們也公開了關於此次遊戲生態的幕後工作歷程，而就有談到關於魔物的問題，對此遊戲總監德田優就表示，魔物「海龍」在動作設計上有點太過明顯刻意了，於是一位年輕開發者則是出面解釋，「其實這是為了讓玩家能夠熟悉記住魔物移動模式的教學過程」。

沒想到後續德田優卻直接表示，「玩家感受到其恐怖與強大是很重要的事，所以最初就要展示具有衝擊力的瞬間，讓玩家確實感覺到以前海龍就是這麼可怕」，過程中試圖避開年輕開發者所提的意見，並試圖運用自己認為觀眾想看的觀點來博取認同，最終年輕開發者也只能默默點頭同意。

影片公開後就遭到大量網友批評，一部分網友覺得年輕開發者所提的意見是真的有站在玩家角度去思考，但卻遭到老開發者直接否決，並且還用那一套自我滿足的理論來糾正，並且視為維持遊戲品質方針，讓玩家心中近幾個月怒火又再度點燃，玩家表示，「不同意老人意見，就全是敵人，根本沒得討論」、「這段對話一出就知道遊戲沒有未來」「多聽聽年輕開發者意見吧」、「《魔物獵人荒野》慘狀直接被NHK揭露的表露無遺」。

關鍵字：魔物獵人卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

推薦閱讀

《英雄聯盟》PSG爆「執行長借3055萬高利貸」　狂求刪文不還錢

《魔物獵人荒野》總監觀點惹非議　玩家怒火再起網憂沒有未來

switch2「鑰匙卡」慘遭日NDL拒絕保存　指稱：沒內容不符合條件

《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》確定終止服務　10年旅程寫句點

《鬼滅之刃 無限城》票房5.5億...距影史「無限列車」差一步

《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

萬代嚴懲中國山寨鋼彈業者　涉案400萬上海7人遭判刑三年

【廣編】《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場！事前預約啟動　豪華獎勵限時釋出

日攝影師超神光影手法還原《鬼滅》猗窩座絕技　破壞殺再現網讚爆

索尼賣掉格鬥盛事EVO股權　網好奇《任天堂明星大亂鬥》是否回歸

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《FFBE》營運10年確定終止服務

FF開拓動漫祭遭轟賺20年不改善

《鬼滅之刃 無限城》票房破5.5億

switch2鑰匙卡慘遭日NDL拒絕保存

台灣任天堂eShop官宣啦！

PSG爆「執行長借3055萬高利貸」

萬代嚴懲中國山寨鋼彈業者

日攝影師超神手法還原猗窩座絕技

《逃離詐騙園區》遊戲將上架

《艾爾登法環》Switch 2版傳災情

最新新聞

PSG爆「執行長借3055萬高利貸」

《魔物獵人荒野》總監觀點惹非議

switch2鑰匙卡慘遭日NDL拒絕保存

《FFBE》營運10年確定終止服務

《鬼滅之刃 無限城》票房破5.5億

「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

萬代嚴懲中國山寨鋼彈業者

《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場

日攝影師超神手法還原猗窩座絕技

索尼賣掉格鬥盛事EVO股權

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366