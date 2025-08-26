《魔物獵人荒野》總監觀點惹非議　玩家怒火再起網憂沒有未來

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人荒野》雖說在剛上市可說是風光一時，但近期屢遭重創，先是更新過慢、優化問題頻傳、紅色評論、更新Bug等，都讓評價一度暴跌。沒想到近日在日本NHK特別節目採訪中，因《魔物獵人荒野》老開發者自我滿足觀點遭到大量玩家砲轟再度點燃怒火，對此許多網友開始擔憂起遊戲沒有未來。

▼《魔物獵人荒野》老開發者觀點顯露近期問題。（圖／翻攝自X／@monsterhunter）

事情其實是，近期日本NHK特別節目成功採訪到了《魔物獵人荒野》團隊，其中開發者們也公開了關於此次遊戲生態的幕後工作歷程，而就有談到關於魔物的問題，對此遊戲總監德田優就表示，魔物「海龍」在動作設計上有點太過明顯刻意了，於是一位年輕開發者則是出面解釋，「其實這是為了讓玩家能夠熟悉記住魔物移動模式的教學過程」。

沒想到後續德田優卻直接表示，「玩家感受到其恐怖與強大是很重要的事，所以最初就要展示具有衝擊力的瞬間，讓玩家確實感覺到以前海龍就是這麼可怕」，過程中試圖避開年輕開發者所提的意見，並試圖運用自己認為觀眾想看的觀點來博取認同，最終年輕開發者也只能默默點頭同意。

影片公開後就遭到大量網友批評，一部分網友覺得年輕開發者所提的意見是真的有站在玩家角度去思考，但卻遭到老開發者直接否決，並且還用那一套自我滿足的理論來糾正，並且視為維持遊戲品質方針，讓玩家心中近幾個月怒火又再度點燃，玩家表示，「不同意老人意見，就全是敵人，根本沒得討論」、「這段對話一出就知道遊戲沒有未來」「多聽聽年輕開發者意見吧」、「《魔物獵人荒野》慘狀直接被NHK揭露的表露無遺」。