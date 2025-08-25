ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日攝影師超神光影手法還原《鬼滅》猗窩座絕技　破壞殺再現網讚爆

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》日本票房已經突破 280 億躋身日本影史總榜第 3 名。劇場版每一段故事線都扣人心弦，不論鬼殺隊還是上弦相當有魅力，其中當然也包含這次主角們所遇到最大敵人「上弦之參 猗窩座」。先求更有一位攝影師 YouTuber 透過模型再現猗窩座血鬼術，超精緻還原讓網友們看得目瞪口呆。

▼攝影師 YouTuber 再現猗窩座血鬼術。（圖／翻攝自ゆーいち / フォトグラファー） ▲▼鬼滅。（圖／翻攝自ゆーいち / フォトグラファー）

猗窩座在 2020 年《無限列車》登場時給予鬼殺隊以及觀眾們十足壓迫感，這次「無限城」篇也占據非常重要的篇幅，除了破壞力依舊之外，其變成鬼之前的故事更是讓超多粉絲們落下眼淚。日本攝影師 ゆーいち（@yuichi_cam_）先前就透過景品再現猗窩座血鬼術「破壞殺・羅針」，只見他先刻出宛如雪花版的陣法圖樣，接下來透過玻璃桌、黑色底板、藍光、煙霧等各種素材，製造出上弦之參登場時震撼。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自ゆーいち / フォトグラファー）

接下來用單眼相機連續拍攝完後，透過後製進一步把光影煙霧調整得更加精緻，最終成品讓網友們目瞪口呆宛如猗窩座來到現實世界。該影片目前也超過 500 萬觀看，網友們也紛紛大喊，「帥到爆炸」、「我彷彿聽到了猗窩座的聲音」、「看完電影前來報到，太感動了」。

【最多警追的網紅】美籍男北市直播中被上銬！夜宿火車站挨告遭通緝

