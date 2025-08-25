ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

【廣編】《MLB 9局職棒25》9週年慶典熱鬧登場　美食、啦啦隊與話題嘉賓嗨翻全場

▲▼手遊,棒球,MLB 9局職棒25,Com2uS,遊戲。（圖／業者提供）

▲Com2uS旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來營運9週年。

圖、文／凱樂思數位有限公司提供

Com2uS旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來營運9週年！官方特別於台灣舉辦盛大慶典「９週年饗宴：榮耀時刻」，邀請超過200位玩家齊聚同歡。現場不僅準備了豐盛美食，還有精彩舞台表演與互動活動，並邀請棒球圈名人、啦啦隊及知名主持人同台互動，讓整場活動充滿驚喜與歡笑。

首先，主持陣容可說是星光熠熠，由體育主播常富寧與人氣主持阿強攜手登場，以專業又幽默的風格帶動全場氣氛。隨後，備受期待的嘉賓知名棒球YouTuber「台南 Josh」終於現身，與玩家分享棒球趣事並近距離互動，瞬間點燃粉絲熱情。啦啦隊的加入更讓現場氣氛持續升溫，人氣成員丹丹與菲菲帶來活力滿滿的表演，結合現場互動，成為玩家拍照打卡的焦點。

此外，活動現場特別舉辦了玩家頒獎環節，表揚在遊戲內表現傑出的玩家代表。包含在排名戰力量排行錦標賽中脫穎而出的冠軍玩家、孜孜不倦登入超過2,000天的玩家，以及手動操控每一場比賽的熱血玩家等具有特殊表現的玩家數名，都在典禮上獲得官方頒發的獎座，讓到場玩家共享榮耀時刻。美食與遊戲攤位也是此次活動的一大特色。玩家一邊享用佳餚，一邊挑戰趣味滿滿的棒球小遊戲，不僅玩得盡興，還能將遊戲虛寶與限量週邊通通帶回家，實現「玩樂、美食、好禮」三重享受。

本次9週年活動不僅象徵遊戲的新篇章，更見證了台灣玩家在全球舞台上的耀眼表現。《MLB 9局職棒》將持續與 MLB 賽事緊密連結，為全球棒球迷帶來最真實、最熱血的棒球遊戲體驗。

