ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC「奇譚」　玩家免費領4人合作即回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂《羊蹄山戰鬼》即將在10月2日上市，開發商Sucker Punch Productions也在近日德國科隆Gamescom2025上宣布，多人模式「奇譚」將作為DLC於2026年推出，並且所有玩家都可免費領取，其中致敬導演黑澤明模式將會重新加入，玩家敲碗4人模式對抗也即將回歸，並且提供四種職業給玩家選擇。

▼《羊蹄山戰鬼》DLC「奇譚」公開。（圖／翻攝自YouTube／IGN）

▲▼《羊蹄山戰鬼》DLC「奇譚」公開。（圖／翻攝自YouTube／IGN）

《羊蹄山戰鬼》自從在2024年9月公開後，因而受到玩家關注，在此期間開發商Sucker Punch也一直不斷釋出關於遊戲最新的開發進度，根據官方所公開的資訊，確認了《羊蹄山戰鬼》故事將圍繞著女主阿蘇展開，而她作為一位孤獨的戰士，飽受了家人遇害的創傷，並決心踏上了復仇之路，透過接受各種工作賞金、零散的任務，讓她揭開事情的真相。

隨著《羊蹄山戰鬼》10月發售逐漸接近，官方也在近日德國科隆Gamescom2025上宣布多人模式「Legends」（奇譚）將作為DLC在2026年推出並且所有玩家將可免費獲得，根據目前所透露資訊將會是以玩家組隊挑戰「羊蹄六人幫」，其中還會將加入全新挑戰敵人以及遊戲機制。

另外，官方也在先前透露《羊蹄山戰鬼》會加入多種模式，專門紀念日本歷史上最具有代表性的電影製作人，其中廣受玩家歡迎的黑澤明模式將會回歸，該模式下遊戲會從原本絢麗的色彩變為沉悶的黑白畫面，其靈感源自傳奇製作黑澤明，而底片顆粒、音頻濾波和增強的風效是該模式的一大亮點，因此也深受許多玩家們喜愛。同時本作還將會推出三池崇史模式，在這模式下透過將導演擅長鏡頭拉近手法，以此增強遊戲噴血效果。

關鍵字：羊蹄山戰鬼對馬戰鬼索尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

推薦閱讀

同人展太累！男女合意去酒店卻一路睡到退房　網笑：必然結果

美國PS5全面漲價...最高漲幅50美元　Sony：應對嚴峻經濟環境

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC「奇譚」　玩家免費領4人合作即回歸

卡比新作《卡比的馭天飛行者》11/20登場　主打超簡易玩法6人競賽

《蠟筆小新》電影刷新系列最高開片票房　阿呆黑化變「暴君」

《魔獸世界》動畫「血精靈」皺紋暴露　遭網酸太醜前製作揭原因

Steam引入「語言專屬評分」　避免文化差異引發評論轟炸

專訪／曾抗拒「當杰哥」　鐵牛看淡流量：想給大家溫暖，哪怕只有1人

專訪／Ava凜自曝「最好朋友是AI」　談踏上YTR旅程：只怕自己沒路走

《卡比的馭天飛行》實機影片發售日公開！賽車施放必殺技大亂鬥

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《蠟筆小新》刷新系列最高開片票房

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

《卡比的馭天飛行者》11/20登場

《鬼滅之刃》胡蝶忍戰童磨宣傳精緻

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC奇譚

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

《魔獸世界》動畫血精靈皺紋暴露

美國PS5全面漲價...最高多花50美元

日本線上夾娃娃CloudCatcher全攻略

《魔物獵人荒野》更新爆當機怒潮

最新新聞

同人展太累！男女去酒店一路睡到退房

美國PS5全面漲價...最高多花50美元

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC奇譚

《卡比的馭天飛行者》11/20登場

《蠟筆小新》刷新系列最高開片票房

《魔獸世界》動畫血精靈皺紋暴露

Steam引入「語言專屬評分」

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

專訪／Ava凜自曝「最好朋友AI」

《卡比的馭天飛行》實機影片公開

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366