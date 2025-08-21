《羊蹄山戰鬼》釋出DLC「奇譚」　玩家免費領4人合作即回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂《羊蹄山戰鬼》即將在10月2日上市，開發商Sucker Punch Productions也在近日德國科隆Gamescom2025上宣布，多人模式「奇譚」將作為DLC於2026年推出，並且所有玩家都可免費領取，其中致敬導演黑澤明模式將會重新加入，玩家敲碗4人模式對抗也即將回歸，並且提供四種職業給玩家選擇。

▼《羊蹄山戰鬼》DLC「奇譚」公開。（圖／翻攝自YouTube／IGN）

《羊蹄山戰鬼》自從在2024年9月公開後，因而受到玩家關注，在此期間開發商Sucker Punch也一直不斷釋出關於遊戲最新的開發進度，根據官方所公開的資訊，確認了《羊蹄山戰鬼》故事將圍繞著女主阿蘇展開，而她作為一位孤獨的戰士，飽受了家人遇害的創傷，並決心踏上了復仇之路，透過接受各種工作賞金、零散的任務，讓她揭開事情的真相。

隨著《羊蹄山戰鬼》10月發售逐漸接近，官方也在近日德國科隆Gamescom2025上宣布多人模式「Legends」（奇譚）將作為DLC在2026年推出並且所有玩家將可免費獲得，根據目前所透露資訊將會是以玩家組隊挑戰「羊蹄六人幫」，其中還會將加入全新挑戰敵人以及遊戲機制。

另外，官方也在先前透露《羊蹄山戰鬼》會加入多種模式，專門紀念日本歷史上最具有代表性的電影製作人，其中廣受玩家歡迎的黑澤明模式將會回歸，該模式下遊戲會從原本絢麗的色彩變為沉悶的黑白畫面，其靈感源自傳奇製作黑澤明，而底片顆粒、音頻濾波和增強的風效是該模式的一大亮點，因此也深受許多玩家們喜愛。同時本作還將會推出三池崇史模式，在這模式下透過將導演擅長鏡頭拉近手法，以此增強遊戲噴血效果。