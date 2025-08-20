專訪／曾抗拒「當杰哥」　鐵牛看淡流量：想給大家溫暖，哪怕只有1人

記者蘇晟彥／專訪

以經典迷因「杰哥不要」走入大家視野，卻一度成為他表演上的噩夢，鐵牛接受《ETtoday新聞雲》專訪時回憶起那段爆紅時光，在路上被路人大喊「杰哥不要！」他完全不知所措、也害怕被定型影響演員生涯，但麻吉大哥一句話點醒他，他開始「接受自己」，而他也說，在這十多年間拍過無數片、製作過許多頂級流量，但現在的他只希望自己的影片可以帶給別人一絲溫暖，就算只有一萬觀看，只要有一個人興奮的跑來跟他分享，那就值了！

▼鐵牛從事YouTuber超過10個年頭，回憶起自己從前「接納」杰哥不要的那段旅程。（圖／記者黃克翔攝）

回憶起自己成為YouTuber之前，就跟很多平凡人一樣，從事著與自己大學科技相關的行業，做過鬼屋、做過舞台劇幕後，一直懷抱著「表演夢」的鐵牛，最後一份在出版業的工作待了兩年時，2014年時與華生、聖結石一起合作的「頑Game」已經小有起色，他還記得第一次接到的業配是貝殼幣的推廣，就算三個人只有拿到五千塊，扣掉道具費、成本最後一個人分不到一千塊，他還是很興奮的說，「我們拿到錢就想說，那大膽一點，我們這次搭計程車去拍片吧！」

談到代表作「杰哥不要」，相信許多熟悉鐵牛的觀眾也一定知道，其實這個角色的誕生之於他來說，是一把雙面刃，他說當時是跟這群人有個教育宣導的影片徵選，原本是拿到老師的角色，但這個劇本臨時被拿走，就詢問鐵牛要不要挑戰「男生也會被性侵」的教育主題。

當時只剩下三天，聽著導演的著急語氣，他就決定試試看，聽到自己是「加害者」的身份時也不假思索，但沒想到，這個「杰哥不要」變成網路上超經典的迷因，面對突然爆紅，最初他顯得不知所措，在路上會被很多路人大喊「杰哥不要」、「杰哥不要」，除了有著羞赧外，更多的是害怕自己以後演員的生涯被限縮，

鐵牛說，「我當時其實很後悔，我一度排斥『杰哥』這個角色」

但後來在一次合作中，麻吉大哥開導他「要接受過去的自己」，就像麻吉弟弟也曾經「不想再當麻吉弟弟」，但如果這部份帶給大家的是歡樂、也是人生中的一個代表，那就應該去接受他，於是後來他自己也開啟自己玩笑，因此創造更多有趣的合作。

懷抱著這股熱情，這一路跌跌撞撞就是12年，我問他，「你從一開始就有想過，當YouTuber就是一輩子的事情了嗎？」

鐵牛不假思索告訴我，我其實滿幸運的，這一路上走著走著，不知不覺就已經十多個年頭，2021年頑Game解散時，也曾想過是不是應該回歸穩定的職場，有想過去考挖土機，一直覺得開大車這件事很帥，

「但想著想著，我覺得有很多想拍的東西沒拍，我還有很多想記錄的事情沒有完成」

所以他跟老婆婷婷討論，再給他兩年時間做自己的頻道，如果沒有成功就去找工作，很幸運的，即便離開頑Game，觀眾依然買單鐵牛的創作，這條路就一直走到這邊。

在這些年頭，一定有人來，就會有人走，鐵牛說，自己身邊的朋友大概四五成都離開這個圈子，有人因為熱情不再、有人因為想法變了，自己之所以能堅持到現在，只是因為「想要持續做自己喜歡的事。」，他比喻自己就像著對世界充滿好奇的小孩，就算曾拍過觀看只有七八千的影片，數據不如預想時，轉個念就會知道，「 原來這件事是我個人的興趣，那我就把它放在心裡自己吸收就好。 」學會觀眾喜歡、自己喜歡的平衡，就能夠開心地度過每一天。

▼面對新人Ava，鐵牛並沒有丟出許多艱澀的問題，只想單純知道她有沒有想要分享的美食。

.

在這次的訪談中間，邀請了一位在YouTube界初出茅廬兩年的Ava-凜到場，鐵牛並沒有特別艱澀的問題要向這位小老妹討教，反而是詢問「有沒有住家附近的口袋美食」，沒想到Ava出乎意料地說，「我每餐都吃雞胸肉而已，我不知道有什麼好吃的」讓現場一陣爆笑，但Ava也分享，自己在加拿大讀書的時候很喜歡吃一間中式餐廳的「龍蝦糯米飯」，自己至今仍然沒辦法忘記它的美味。

面對這些立志成為YouTuber的年輕人，鐵牛也給出自己的建議，它認為現在的YouTube既善良又困難，善良的地方在於，只要你有一個很棒的想法，平台非常歡迎你。困難的地方在於，做這行的人太多，門檻雖低，但競爭激烈。他希望所有入行的人，「不要一開始就把它當作全部。」先有一份主要的工作穩定生活，利用業餘時間來經營YouTube。這樣你的創作內容會因為你的真實生活而更加豐富、更貼近你這個人。不要一開始就投入大量金錢去買設備、寫腳本，因為在大家還不認識你之前，沒人會在意你背後付出了多少。先從簡單的嘗試開始，慢慢找出自己缺乏什麼、觀眾想看什麼，這樣才不會輕易扼殺掉一個優秀的創作者。