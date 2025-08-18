ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢 冠軍》確定成世界大賽指定遊戲　「超級快龍」登場

記者楊智仁／綜合報導

The Pokémon Company 今日公布最新資訊，智慧型手機與 Nintendo Switch 遊戲 《寶可夢 冠軍》( Pokémon Champions ) 確定將成為 「Pokémon World Championships 2026」的指定遊戲軟體，未來世界大賽的遊戲部門與預選賽事，將首次以這款全新作品作為對戰舞台。同時，官方也公開了第三支最新影片，並宣布遊戲內將能體驗「超級進化」、使用全新道具「全一環」，以及人氣角色「超級快龍」登場。

過去，參賽選手都是使用最新一代的本傳遊戲進行對戰，例如目前的《寶可夢 朱／紫》，或更早的《劍／盾》，與傳統本傳不同，《寶可夢：冠軍》是一款以多人對戰為核心的全新寶可夢遊戲，將登陸手機與 Nintendo Switch 平台。它設計了簡化的培育系統，目的是讓對戰門檻更低、競技性更普及。同時，本作也將支援 Pokémon Home 讓訓練家能從其他遊戲中轉移寶可夢。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

在級別對戰中巧妙運用「超級進化」

在《Pokémon Champions》首次舉辦的級別對戰規則中，將可以使寶可夢超級進化。超級進化後的寶可夢們將展開震撼力十足的對戰。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

對戰時不可或缺的「全一環」

在《Pokémon Champions》中，主角會配戴著「全一環」，全一環就如同《寶可夢》系列中登場的超級環，會發揮超級進化時所需的鑰石的作用，今後，全一環的功能中似乎還會追加其他的特別要素。 

 ▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

推薦閱讀

《寶可夢 冠軍》確定成世界大賽指定遊戲　「超級快龍」登場

《寶可夢》世界賽快閃店黃牛掃貨　主辦急調整措施控人流

《魔物獵人荒野》更新爆「當機怒潮」　玩家不滿評價再度慘跌

日最大同人盛事C106兩日狂吸25萬人　36度高溫排隊看不到盡頭

日遊戲公司員工涉挪用逾3億日圓資金...社長自請減薪負責

《鬼滅之刃》累積票房破三億！動員百萬人、狂刷五紀錄挑戰歷史

Steam多國突停止PayPal付款　官方證實有關「成人內容審查」爭議

《神鬼冒險2》恐陷開發困境　傳育碧糾結採「AI生成」爭議

《鬼滅之刃》辦烏鴉專場見面會！陣容超豪華全是一線聲優

《戰爭機器：重裝上陣》26日正式登場　視覺、玩法全面升級

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃》累積票房破三億

《鬼滅之刃》動畫馬拉松免費看

日遊戲公司員工涉挪用逾3億日圓資金

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

《魔物獵人荒野》更新爆當機怒潮

《鬼滅之刃》舉辦烏鴉專場見面會

日最大同人盛事C106兩日狂吸25萬人

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？

《寶可夢》世界賽快閃店黃牛掃貨

《寶可夢 冠軍》確定成世界賽指定遊戲

最新新聞

《寶可夢 冠軍》確定成世界賽指定遊戲

《寶可夢》世界賽快閃店黃牛掃貨

《魔物獵人荒野》更新爆當機怒潮

日最大同人盛事C106兩日狂吸25萬人

日遊戲公司員工涉挪用逾3億日圓資金

《鬼滅之刃》累積票房破三億

Steam多國突停止PayPal付款

《神鬼冒險2》恐陷開發困境

《鬼滅之刃》舉辦烏鴉專場見面會

《戰爭機器：重裝上陣》26日登場

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366