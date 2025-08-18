《寶可夢 冠軍》確定成世界大賽指定遊戲　「超級快龍」登場

記者楊智仁／綜合報導

The Pokémon Company 今日公布最新資訊，智慧型手機與 Nintendo Switch 遊戲 《寶可夢 冠軍》( Pokémon Champions ) 確定將成為 「Pokémon World Championships 2026」的指定遊戲軟體，未來世界大賽的遊戲部門與預選賽事，將首次以這款全新作品作為對戰舞台。同時，官方也公開了第三支最新影片，並宣布遊戲內將能體驗「超級進化」、使用全新道具「全一環」，以及人氣角色「超級快龍」登場。

過去，參賽選手都是使用最新一代的本傳遊戲進行對戰，例如目前的《寶可夢 朱／紫》，或更早的《劍／盾》，與傳統本傳不同，《寶可夢：冠軍》是一款以多人對戰為核心的全新寶可夢遊戲，將登陸手機與 Nintendo Switch 平台。它設計了簡化的培育系統，目的是讓對戰門檻更低、競技性更普及。同時，本作也將支援 Pokémon Home 讓訓練家能從其他遊戲中轉移寶可夢。

在級別對戰中巧妙運用「超級進化」

在《Pokémon Champions》首次舉辦的級別對戰規則中，將可以使寶可夢超級進化。超級進化後的寶可夢們將展開震撼力十足的對戰。

對戰時不可或缺的「全一環」

在《Pokémon Champions》中，主角會配戴著「全一環」，全一環就如同《寶可夢》系列中登場的超級環，會發揮超級進化時所需的鑰石的作用，今後，全一環的功能中似乎還會追加其他的特別要素。