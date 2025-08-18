《怪獸8號》新遊戲預約破百萬！送五星角...策略回合制掃蕩怪獸

記者楊智仁／綜合報導

改編自人氣動畫《怪獸8號》的手機與PC平台遊戲《怪獸8號 THE GAME》正式宣布將於 8 月 31 日全球同步上線。日前官方也宣布已達成 100 萬人預約目標，並將於遊戲內送出相關獎勵。

▼《怪獸8號 THE GAME》。（圖／翻攝自Steam）

《怪獸8號》以怪獸災害頻繁、被譽為「怪獸大國」的日本為舞台，主角日比野卡夫卡原本立志加入討伐怪獸的「日本防衛隊」，雖曾一度放棄夢想，但因某個契機再次燃起希望、重返戰場。作品自 2020 年 7 月 3 日起於《少年Jump+》連載，至今推出共 15 冊單行本，日本國內累計發行量突破 1800 萬冊，漫畫目前已經完結而動畫第二季正是夏天新番。

《怪獸 8 號 THE GAME》為手機 ＆ PC（Steam）遊戲，掃蕩巨大怪獸的「弑巨戰鬥」：操作簡單，卻蘊含策略深度的回合制指令戰鬥，選擇防衛隊員招式進行攻擊，當怪獸露出弱點「核心」時，以華麗必殺技將其貫穿；「高品質畫面效果重現隊員們風貌」：怪獸8號的一擊、保科宗四郎的刀伐、四之宮琪歌露的斧術，都以極具震撼力高品質畫面效果於遊戲中呈現；持續擴展「怪獸 8號」世界：不僅有能重溫動畫劇情模式，還收錄只有在遊戲中才能看到的原創內容。為慶祝《怪獸 8 號 THE GAME》事前預約數 100 萬人達標，官方表示將在遊戲上市後免費贈送全體玩家 1 名「自選 ★5 角色」。