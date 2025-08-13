ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？只是圖片錯位...網讚：太可愛

記者楊智仁／綜合報導

說到《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》蟲柱 胡蝶忍、水柱 冨岡義勇在電影中全力奮戰的姿態令粉絲們印象深刻。先前更有網友提到，官方一張宣傳圖兩人彷彿挽著手站在一起，後來仔細一看才發現原來只是視覺錯位，儘管如此該宣傳圖還是吸引大批粉絲朝聖直呼「太可愛了」。

▼鬼滅胡蝶忍、冨岡義勇宣傳圖。（圖／翻攝自鬼滅推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

超人氣《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本目前票房已突破 220 億日圓（約台幣 44 億元），觀影人次突破 1569 萬人，除了登上 2025 年度票房冠軍，還登上日本影史排行榜第 6 名。如此好成績也要歸功於團隊積極廣告，先前在宣傳聲優特別音訊內容時「胡蝶忍、冨岡義勇」篇時更出現有趣插曲，圖片因錯位關係乍看之下彷彿兩人挽著手站在一起，但仔細一看其實只是義勇自己雙手抱胸而已。

不過圖片也因為錯位的效果成為該系列宣傳圖成效最好的一張，共有 2.2 萬人按讚網友們也興奮大喊，「他們兩個挽手了對吧！謝謝官方」、「胡蝶夫婦？」、「我產生幻覺了」、「義勇：那是我的手...」、「這圖我先存起來了」。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

推薦閱讀

《棕色塵埃2》深受台灣宅宅喜愛！韓媒披露：6月課超多成世界冠軍

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？只是圖片錯位...網讚：太可愛

服務型遊戲策略失敗？　索尼不放棄堅稱「坎坷卻收益穩定」

全台首間《火影忍者》一樂拉麵降北車　尾獸沉浸造景、道地木葉風味

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

萬代南夢宮第一季財報創歷史新高！受惠「鋼彈、艾爾登法環」

怕索尼再出手！騰訊《荒野起源》秒刪簡介　封面換成「企鵝狗」

《鬼滅之刃》太紅！日電視台重播動畫收視超高「衝破8%」

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪　玩家歡呼：遊戲終於有救了

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得：演出「生理難以接受」才完整

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

《鬼滅之刃》太紅！動畫重播收視超高

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪

《賽馬娘》草上飛原型辭世

騰訊《荒野起源》秒刪簡介

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

《火影忍者》一樂拉麵降臨北車

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？

最新新聞

《棕色塵埃2》深受台灣宅宅喜愛！

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？

索尼不放棄服務型遊戲策略

《火影忍者》一樂拉麵降臨北車

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸

萬代南夢宮第一季財報創歷史新高

騰訊《荒野起源》秒刪簡介

《鬼滅之刃》太紅！動畫重播收視超高

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366