《神鬼冒險2》恐陷開發困境　傳育碧糾結採「AI生成」爭議

記者黃冠瑋／綜合報導

Ubisoft動作冒險《神鬼冒險 2》最早是在2008年公布正在製作當中，不過中途一直陷入高層意見分歧導致遊戲遲遲無法完成，再加上2023年爆出創意總監Michel Ancel離世，讓這款遊戲雪上加霜。如今消息人士爆料，育碧有考慮利用AI生成開發，以此解決目前遊戲所面臨的開發困境。

▼《神鬼冒險2》傳想用AI開發解決困境。（圖／翻攝自X／@NWeedle）

根據外媒報導，《神鬼冒險2》於2008年首次亮相，其間開發消息曾一度杳無音訊，直到2017年才首次公開宣傳預告，在當時Ubisoft前創意總監Michel Ancel就透露由於團隊領導層之間的創意分歧，導致這款遊戲開發長期受阻，其中藝術總監希望不斷重做內容，遊戲總監則是想製作一款生成式地牢為核心的遊戲，而Michel Ancel則是想製作關於太空冒險故事，最後才決定採取遊戲總監的想法。

然而正當事情往好的方向發展時，Michel Ancel卻在2023年爆出離職沒多久就不幸離世，對於這款遊戲開發可說是雪上加霜，讓不少玩家擔心遊戲是否停止開發。雖說育碧後續有出面澄清遊戲目前是交給法國Montpellier分公司正積極開發當中，但早在去年一直有傳言遊戲再度陷入開發困境。

如今一位消息人士出面爆料，《神鬼冒險2》在今年初先暫停開發，原因是團隊陷入開發困境，期間Ubisoft有考慮把遊戲名稱更換，此外故事預告片早已製作完成，但出於某種原因仍不會公開，並且Ubisoft仍考慮是否引進AI生成製作遊戲中的NPC，但有鑑於市場普遍對於AI加入開發是持反感態度，所以仍未過早下決定。