KADOKAWA第一季動畫財報：霸權《Re:0》跨媒體營收破5億日圓

記者楊智仁／綜合報導

日本出版與娛樂大廠 KADOKAWA 公布 2025 - 26 財政年度第一季（ 4 月 1 日至 6 月 30 日 ）財報，期間涵蓋 2025 年春季動畫檔期，「動畫／電影」類別中，《受到猩猩之神庇佑的大小姐受到王立騎士團寵愛》以最高淨銷售額奪冠；而在跨媒體部分，異世界霸權《Re:從零開始的異世界生活》則是以最高營收衝上第一名位置。

▼《Re:從零開始的異世界生活》。（圖／翻攝自kadokawa、@Rezero_official） ▲▼Re0。（圖／翻攝自kadokawa、@Rezero_official）

KADOKAWA 指出，「動畫／電影」榜單僅計入版權收益，包括串流播放收入、周邊及動畫子公司收入，本季動畫業務營收為 69.28 億日圓（約新台幣 15.9 億元），較去年同期下降 16.4%。除此之外，KADOKAWA 公布涵蓋書籍、雜誌、版權授權、電影、遊戲等多元收入來源前幾名作品，包含《Re:從零開始的異世界生活》 營收超過 5 億日圓（ 約新台幣 3,380 萬元 ）、《受到猩猩之神庇佑的大小姐受到王立騎士團寵愛》、《直至魔女消逝》、《我想成為影之強者！》、《紫雲寺家的兄弟姊妹》、《Overlord》等等。

▲▼Re0。（圖／翻攝自kadokawa、@Rezero_official）

眾所矚目的《Re:從零開始的異世界生活》第四季也已經確定會在 2026 年播出，飛揚的黃沙中昴與愛蜜莉雅一行人即將前往神秘的賢者之塔，該篇章也被認為是小說最精彩章節之一，打鬥融合文戲邁入下一個高潮，世界的秘密以及角色之間互動將有大幅進展，相信屆時將帶動另外一波的商機。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

