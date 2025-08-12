《寶可夢》卡牌「爆肌蚊ex」再掀盜圖爭議　網反駁：別亂指認

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokémon TCG Pocket）近期在「天與海的指引」擴充包中「鳳王」卡牌遭爆抄襲後掀起網上不少爭論，連帶官方也緊急致歉下架修改圖片。如今又有玩家發現另一包異次元危機中「爆肌蚊ex」實境圖與粉絲創作類似，不過卻慘遭許多網友反駁，「雷同但與鳳王情形不太一樣，別亂指認」。

▼《寶可夢》爆肌蚊實境圖再掀抄襲爭議。（圖／翻攝自Reddit／Ricky_chimmerton）

事情其實是，先前《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱PTCG Pocket） 中全新擴充包「天與海的指引」的「鳳王」實境卡遭爆盜圖引起網上議論，於是許多人開始紛紛展開檢驗其他卡牌是否也有抄襲爭議。對此，一名Reddit上海外網友Ricky_chimmerton就發現，在先前所推出的「異次元危機」卡包中「爆肌蚊ex 」實境圖，就與他收藏來自2017年的粉絲二創圖極為類似，兩者畫面皆顯示爆肌蚊已鉤拳姿勢向上抬起，雖說爆肌蚊右拳與胸轉動角度略有不同，但整體描繪相當類似。

消息一出後，又在網上掀起一番討論，不過大多數網友都表示與鳳王抄襲事件情況根本不同，不能來這兩者相提並論，有的人認為「最多只能算是參考照片的實際效果，但一眼就能看出明顯完全不一樣」、「如果仔細觀察，會發現很多東西都非常不同，手臂、腿部的姿勢，甚至背景都不太一樣，根本是完全不同的藝術作品」，也有同為繪師創作者出面解釋，「身為藝術家，很容易就能看出這些身體的位置、比例和渲染效果完全不同，如果想畫個帥氣又強壯飆悍，或許我也會擺個超人的姿勢，因此想出這個主意並不難」。

另外，先前「鳳王」實境卡爆發爭議後，寶可夢公司承諾會全面檢查《寶可夢TCG Pocket》內的卡圖，確保不再出現類似情況。對此，官方也聲明指出，此等錯誤是製卡團隊向繪師提供了錯誤素材，並希望玩家不要將責任都歸咎於繪師，目前「鳳王」和「洛奇亞」也已重新更換新的畫面風格。