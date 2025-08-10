ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃 無限城》光預售就賣到快破億！滿座率62%前所未見

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自 8 月 8 日上映以來迅速成為全台焦點，眾多粉絲湧入戲院就是為了一睹無限城決戰的風采。而這次台灣票房有多誇張，根據威秀影城公關李光爵透露，「威秀影城」自己的預售票已經破「8900萬」，足見《鬼滅》超強號召力。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》在台上映才過短短 2 天，根據威秀影城公關李光爵透露透露，「首周 7 天預售已突破 8900 萬元新台幣 ( 即將破億 )」，若是再把其他影城票房算進來會更加誇張。不僅如此，李光爵更表示「周六全台威秀滿座率達到很荒謬的整體 62%，這代表非常高比例有九成滿，畢竟掐頭去尾，早場、下午、午夜、子夜場都不是高滿座率場次，好萊塢大片多場次能開到滿座率接近 30% 都很厲害了。」

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》故事聚焦鬼舞辻無慘召集所有「上弦之鬼」展開對主角群圍剿行動，包含猗窩座、童磨等高人氣反派，為系列最強反派戰力同場首現；製作方 ufotable 火力全開，戰鬥密度升級作畫更是經費大燃燒令人看的熱血沸騰，另外關於童磨與胡蝶忍姊妹因緣、上弦之參猗窩座再戰炭治郎兩人之間的宿命以及過去，角色刻畫與感人劇情更是讓劇院哭成淚海。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

推薦閱讀

《鬼滅之刃 無限城》光預售就賣到快破億！滿座率62%前所未見

動漫盛事直擊60公分《獵人》大傑筆！「鬼滅、航海王」展區神還原

日本民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山　業者無奈網猜：中國人素質

玩家敲碗《Apex英雄》影視化　EA總裁透露內部「有意」製作

《JUMP：群星集結》穢土轉生！官方釋出「優化內容」玩家傻爆眼

《瑪利歐》系列誕生40週年　爆料任天堂想推《超級瑪利歐》合輯

7-11推出《鬼滅之刃》限量周邊！日輪刀傘、花紋編織包快閃購

Switch2玩家自製「麥當勞薯條盒」　新奇配件引網笑：好油喔

玩遊戲有助於提高智力？　神經學者指稱「愛玩孩思維比同齡高」

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》光預售就賣到快破億

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

動漫盛事直擊60公分《獵人》大傑筆

《JUMP：群星集結》穢土轉生！

《瑪利歐》系列誕生40週年

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

Switch2玩家自製麥當勞薯條盒

日本線上夾娃娃CloudCatcher全攻略

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

最新新聞

《鬼滅之刃 無限城》光預售就賣到快破億

動漫盛事直擊60公分《獵人》大傑筆

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

玩家敲碗《Apex英雄》影視化

《JUMP：群星集結》穢土轉生！

《瑪利歐》系列誕生40週年

7-11推出《鬼滅之刃》周邊快閃購

Switch2玩家自製麥當勞薯條盒

玩遊戲有助於提高智力？

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366