《鬼滅之刃 無限城》光預售就賣到快破億！滿座率62%前所未見

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自 8 月 8 日上映以來迅速成為全台焦點，眾多粉絲湧入戲院就是為了一睹無限城決戰的風采。而這次台灣票房有多誇張，根據威秀影城公關李光爵透露，「威秀影城」自己的預售票已經破「8900萬」，足見《鬼滅》超強號召力。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》在台上映才過短短 2 天，根據威秀影城公關李光爵透露透露，「首周 7 天預售已突破 8900 萬元新台幣 ( 即將破億 )」，若是再把其他影城票房算進來會更加誇張。不僅如此，李光爵更表示「周六全台威秀滿座率達到很荒謬的整體 62%，這代表非常高比例有九成滿，畢竟掐頭去尾，早場、下午、午夜、子夜場都不是高滿座率場次，好萊塢大片多場次能開到滿座率接近 30% 都很厲害了。」

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》故事聚焦鬼舞辻無慘召集所有「上弦之鬼」展開對主角群圍剿行動，包含猗窩座、童磨等高人氣反派，為系列最強反派戰力同場首現；製作方 ufotable 火力全開，戰鬥密度升級作畫更是經費大燃燒令人看的熱血沸騰，另外關於童磨與胡蝶忍姊妹因緣、上弦之參猗窩座再戰炭治郎兩人之間的宿命以及過去，角色刻畫與感人劇情更是讓劇院哭成淚海。