分析師建議《GTA 6》定價勿超過80美：需重視真正搖錢樹

記者楊智仁／綜合報導

近日有消息指出《俠盜獵車手 6》（GTA 6）上市時可能定價高達 100 美元。然而，Alinea Analytics 分析師 Rhys Elliott 隨後提出，過高的基礎售價恐怕會適得其反，限制 GTA 5 玩家轉向新作的意願影響 Rockstar 長期收益。

▼《GTA 6》若售價過高恐適得其反。（圖／翻攝自Rockstar Games）

Elliott 指出，Rockstar 核心長期收入來自 GTA Online 重複營收，若 GTA 6 上市初期就設下過高價格門檻，將縮小潛在受眾，阻礙玩家從 GTA 5 轉移到 GTA 6，在當前全球生活成本危機下，玩家不願轉換平台的情況將成為 GTA 6 最大的挑戰之一。

Elliott 表示，GTA 6 除了與其他遊戲競爭，還要與 TikTok、Netflix 等線上服務以及自己的前作競爭，在當今注意力高度分散的市場中價格策略必須更加謹慎。他建議 Rockstar 採取雙軌策略，基礎版售價可定在 80 美元，同時推出 100 至 120 美元的高階版本，讓有能力付費的玩家自行選擇達到「兩全其美」效果。

GTA 系列是史上最賣座的娛樂 IP 之一，GTA 5 單作累計銷量已突破 2.15 億套，且上個月在 PlayStation 平台仍售出逾 35 萬套，Elliott 認為，Rockstar 完全有能力將 GTA 6 定價 100 美元市場也能承受，但從商業策略來看，基礎版售價 80 美元更符合長遠利益，外界預估無論 GTA 6 定價 80 美元或 100 美元都將熱銷，但 GTA Online 才是最重要的搖錢樹。