動漫盛事直擊60公分《獵人》大傑筆！「鬼滅、航海王」展區神還原

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部主辦的【BANPRESTO X一番賞EXPO 2025】這幾天在台北華山文創園區西一館熱鬧舉辦，從王道少年漫畫JUMP系列《航海王》及《火影忍者》等活動限定品，《hololive》及《葬送的芙莉蓮》等搶先販售商品，再到「BANPRESTO展示專區」首度展出長約60公分的《獵人》原子筆；Grandista系列《鬼滅之刃》及《膽大黨》重溫動畫劇情，跟著本篇文章一起來看這幾天【BANPRESTO X一番賞EXPO 2025】內容。

海外限定航海王、火影忍者等「BANPRESTO活動限定商品」

主打魄力尺寸與優秀細節表現的Grandista系列推兩款海外限定模型，細緻地刻劃使出橡膠火拳槍的魯夫的「航海王 Grandista-蒙其·D·魯夫-特別版～活動限定金屬色版本～」，還有仙人模式的鳴人身穿與培因對決時的服裝，施展影分身之術的「火影忍者疾風傳 Grandista-漩渦鳴人-特別版～活動限定金屬色版本～」招牌忍者裝搭配紅色披風與巨大卷軸帥氣爆棚。為了紀念七龍珠40周年特別推出兩款約20公分「七龍珠 LOGO模型」極具紀念價值，擺設在桌上帥氣有型。

深入感受作品魅力 高人氣鬼滅之刃、航海王等多款Grandista系列

高品質模型公仔Grandista系列為了迎接《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，特別展出以金屬色版本重返的「鬼滅之刃Grandista-竈門炭治郎-SPECIAL COLOR ver.」及壓倒性存在感的「鬼滅之刃Grandista-猗窩座-」，鬼殺隊與鬼的決戰一觸即發。

全高約23公分大尺寸的「航海王 Grandista-托拉法爾加·羅- SPECIAL EDITION」，迷人的肌肉線條、胸口刺青和手上的手術果實，不管從哪一角度都能感受到船長的魅力；預計11月發售的還原經典皮革短版軍服和自由之翼斗篷造型「進擊的巨人Grandista-艾連·葉卡-」和「進擊的巨人Grandista-里維-」；展翅烏鴉與哀傷卻堅定眼神的「火影忍者疾風傳 Grandista-宇智波鼬-SPECIAL EDITION」讓人想起天才忍者自我犧牲的精神。

大量BANPRESTO新品展出 魄力滿點的大傑筆

寶可夢的沼王和耿鬼化身成28公分的超大玩偶在華山等大家；還原動人場景的「葬送的芙莉蓮 ESPRESTO-Flower Crown-芙莉蓮」和「葬送的芙莉蓮 ESPRESTO-Flower Crown-欣梅爾」兩人的羈絆讓人動容。記得在蟻王篇覺醒的小傑嗎，全長約60公分的「HUNTERxHUNTER 獵人 FL 小傑-用盡所有力量的筆-」寫起來肯定也特別有力。

葬送的芙莉蓮等「BANPRESTO搶先販售商品」曝光

追求名場面的高度還原嗎？還記得那瓶只會溶解衣服的藥水嗎？「葬送的芙莉蓮 -Relax time-芙莉蓮」捕捉不經意的瞬間，完整呈現角色自然魅力。東巴的果汁你敢喝嗎？「HUNTERxHUNTER 獵人 WCF模型-獵人試驗-」以287期獵人試驗為主題，推出包括主考官小傑、奇犽、西索、薩茨及新人殺手東巴Q版角色。