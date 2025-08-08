ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《激鬥峽谷》中國版三週年爆AI宣傳　遭網狂批：毀了多年創作

記者黃冠瑋／綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議，像是先前《侏羅紀世界：進化3》就因使用AI遭玩家痛批，而近日Riot Games旗下手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版就因為受到Netflix爆紅《Kpop獵魔女團》影響，運用AI製作三週年紀念影片，沒想到影片一出後遭到海外社群一片譁然，並斥責毀了多年遊戲創作者的奉獻。

▼《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版三週年AI宣傳炎上。（圖／翻攝自X／@AroushTheKween）

▲▼《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版三週年AI宣傳炎上。（圖／翻攝自X／@AroushTheKween）

事情其實是，隨著《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版手遊即將邁入三週年，官方在思考如何進行宣傳紀念，想到近期在Netflix爆紅《Kpop獵魔女團》，於是官方找來一間專門製作全AI動畫電影公司「異類Outliers」合作，想藉此靠著《Kpop獵魔女團》熱度爆紅。其中影片以吉茵珂絲、瑟菈紛、伊澤瑞爾、犽宿、歐羅拉5位英雄作為主角，劇情描述眾人在演唱會上準備慶祝3週年，卻突然遭到敵人入侵，緊接著展開一陣激戰後開始高歌，引起現場觀眾熱烈歡呼。

然而似乎宣傳卻形成了反效果，不僅引起海外社群一片譁然，中國玩家也強烈反對此影片行為，並吐槽劇情接續過於生硬，唱歌、嘴型都沒對上，很明顯的AI生成痕跡與遊戲完全不同，甚至英雄達瑞文原型還私自變換髮色，根本是毀了多年遊戲創作者的奉獻。

對此，中國騰訊也緊急下架此影片，以此暫時平息風波，不過卻有網友好奇為何Riot Games會同意推出這樣劣質影片，於是就有其他網友解釋，畢竟Riot Games現在是屬於騰訊旗下子公司，再加上《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版本來就是交給騰訊運營，因此Riot Games也無法進行干預。

關鍵字：LOLM

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

推薦閱讀

玩遊戲有助於提高智力？　神經學者指稱「愛玩孩思維比同齡高」

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

《激鬥峽谷》中國版三週年爆AI宣傳　遭網狂批：毀了多年創作

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版　官方痛批：寧願盜原版也別玩這款

太多人問...《鬼滅之刃 無限城篇》狂做20圖：12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相！伊之助定食再現野豬頭造型

《原神》停止支援PS4...三階段停更時間公開　玩家抱怨：太突然

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》！皮卡丘、夢幻萌UT　還有送紙帽活動

收到任天堂警告　日慈善速通活動停播《瑪利歐》等經典遊戲

《怪獸8號》全新遊戲8月上市！主角聲優實玩秀必殺技掃蕩怪獸

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日慈善速通活動停播任天堂遊戲

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

《鬼滅 無限城》X 日藏壽司

《墮落之主》CEO稱原價就錯了

爆料者搶先曝PS6售價不變

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

《鬼滅之刃 無限城》日票房破176億

最新新聞

玩遊戲有助於提高智力？

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」

《激鬥峽谷》中國三週年爆AI宣傳

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

《原神》停止支援PS4...玩家：太突然

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

日慈善速通活動停播任天堂遊戲

《怪獸8號》全新遊戲8月上市

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366