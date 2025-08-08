《激鬥峽谷》中國版三週年爆AI宣傳　遭網狂批：毀了多年創作

記者黃冠瑋／綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議，像是先前《侏羅紀世界：進化3》就因使用AI遭玩家痛批，而近日Riot Games旗下手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版就因為受到Netflix爆紅《Kpop獵魔女團》影響，運用AI製作三週年紀念影片，沒想到影片一出後遭到海外社群一片譁然，並斥責毀了多年遊戲創作者的奉獻。

▼《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版三週年AI宣傳炎上。（圖／翻攝自X／@AroushTheKween）

事情其實是，隨著《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版手遊即將邁入三週年，官方在思考如何進行宣傳紀念，想到近期在Netflix爆紅《Kpop獵魔女團》，於是官方找來一間專門製作全AI動畫電影公司「異類Outliers」合作，想藉此靠著《Kpop獵魔女團》熱度爆紅。其中影片以吉茵珂絲、瑟菈紛、伊澤瑞爾、犽宿、歐羅拉5位英雄作為主角，劇情描述眾人在演唱會上準備慶祝3週年，卻突然遭到敵人入侵，緊接著展開一陣激戰後開始高歌，引起現場觀眾熱烈歡呼。

然而似乎宣傳卻形成了反效果，不僅引起海外社群一片譁然，中國玩家也強烈反對此影片行為，並吐槽劇情接續過於生硬，唱歌、嘴型都沒對上，很明顯的AI生成痕跡與遊戲完全不同，甚至英雄達瑞文原型還私自變換髮色，根本是毀了多年遊戲創作者的奉獻。

對此，中國騰訊也緊急下架此影片，以此暫時平息風波，不過卻有網友好奇為何Riot Games會同意推出這樣劣質影片，於是就有其他網友解釋，畢竟Riot Games現在是屬於騰訊旗下子公司，再加上《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國版本來就是交給騰訊運營，因此Riot Games也無法進行干預。