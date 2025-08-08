Switch2玩家自製「麥當勞薯條盒」　新奇配件引網笑：好油喔

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著Switch2 於全球各地開賣，任天堂可說是佔據了各家媒體版面，不僅Switch2成為玩家目前最喜愛的主機，連帶周邊配件也相當受到討論。對此，就有玩家突發奇想設計一款名為「GamiFries」薯條容器，享受遊戲樂趣的同時，也能吃著美食，消息一出迅速在網上掀起熱議。

▼Switch2玩家自製「GamiFries」薯條容器。（圖／翻攝自YouTube／user7R135）

事情其實是，一名海外Switch2玩家user7R135希望能在邊玩遊戲的同時，又能享受美食，於是他突發奇想自製一款油膩感十足的主機配件「GamiFries」薯條容器。根據影片介紹，該容器可以放入一盒中份大小的薯條，中間還設計了一個孔洞，讓速食店麥當勞的Logo顯露出來，用雙手依附在這容器兩邊，讓玩家能方便取出容器中的食物，並且這名玩家還說明提供兩種組裝方式選擇，掌機與單獨控制模式，可以選擇不同方式進行，另外此項設計還上傳到Maker World提供其他玩家自行3D列印。

消息一出後迅速引來許多網友討論，對此就有網友表示，「看看那個 Joy-Con 有多油膩」、「我認為 2025 年年度最佳遊戲配件應該頒給這個人」、「不，謝謝，我不想我的Joy-Con裡沾滿炸薯條的油」、「真是天才，可惜不含薯條」，不過就如同玩家所言，要清理配件可說是下一番功夫。

另外值得一提的是，在作者留下的使用守則中，有一段內容相當有趣，他說明為何會取GamiFries，是因為想帶有雙關意涵，意旨「open source」（開源），也稱作「open to sauces」（開放沾醬），想告訴其他玩家此等創意能有各種不同變化。