直擊／尾局「夜姬輔助」奏效！閃電狼扛壓擊敗地主BRU搶下冠軍門票

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL 2025總決賽舞台於泰國曼谷國際貿易展覽中心（BIETC）拉開序幕，現場湧入首戰由勝部組GCS賽區FW對上RPL賽區BRU，現場湧入超過萬人觀賽，讓地主隊BRU氣勢大增。但FW頂住壓力，在前期B/P策略奏效的狀況下，以4：2的成績擊敗BRU，率先搶下最終決賽門票，將在明日（20日）對上敗部冠軍，爭奪APL 2025冠軍頭銜。

▼FW順利扛壓，頂著地主隊聲援優勢，以4：2擊敗BRU率先進入總決賽舞台。（圖／記者蘇晟彥攝）



本屆勝部組由GCS賽區第一種子FW對上RPL賽區第三種子BRU，其中賽前預測「如果能突破中路NUNU」將會成為本局的致勝關鍵，而前期雙方戰成2：2，但一如FW教練林口所說，FW是屬於越戰越勇的隊伍，在後期透過B/P出奇制勝，在第五局以完全比賽致勝，甚至在最終局選出「夜姬輔助」，最終以4：2的成績將地主隊BRU擊潰，率先進入20日的總決賽舞台，而BRU則進入到敗部組，將與ANK/EA勝者對決。

而緊接著將由ANK對上EA，ANK堪稱本屆「外卡傳奇」，將由老將Hanzo帶領隊員們與EA正式交鋒，爭取晉級到下一輪賽事到資格。

▼APL 2025選在泰國曼谷國際貿易展覽中心（BIETC）舉辦。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼現場湧入超過萬名觀眾進場，但大多數都是地主泰國隊的支持者。



Game1：BRU 勝

上四等後第一波團戰由WEIZ開到敵方的薩尼，追擊後因為視野差被中野集結反打，中期BRU不斷分帶拿優勢，快速的集結拿下物件並壓掉中塔漸漸將經濟拉開，在8分鐘BRU順利拿下凱撒後集火凱撒路高地，WEIZ勾向薩尼想先集火帶掉但被BRU反打，扛不住凡恩的持續輸出陸續倒下被一波結束了比賽。

Game2： FW勝

FW在開局選擇入藍拿優勢，1分50秒時BRU野凱集結帶走NAILIU拿下首殺，中期的BRU不斷進行壓塔帶節奏拿下很大的優勢，FW選擇集體排草慢慢拿回視野及優勢，在19分鐘大凱局，NAILIU閃勾開到NUNU並利用窄口優勢卡住前排集火輸出，BRU成員一一倒下人數劣勢下被中路一波結束了比賽。

Game3：BRU 勝

兩分鐘時魔龍路出現了碰撞，古木開大留住了凡恩成功拿下首殺，中期FW輸出逐漸不夠團戰陷入劣勢拉開了經濟差距，12分鐘時BRU拿下凱撒，NAILIU選擇吸引火力讓隊友有更多的空間可以清線扛住最後一波，但BRU利用人數優勢強行壓入FW主堡結束了比賽。

Game4：FW勝

3分鐘時NAILIU被敵方野凱限制掉了首殺，魔龍路雙人線發生碰撞血線壓低後被趕來的ZHENZHE閃現進場帶走拿下優勢，中期FW不斷利用分帶將BRU的防禦塔慢慢帶掉，史蘭茲順利發育起來團戰取得很大優勢，13分鐘時YUXIANG抓準時機鏢到NUNU，ZHAN直接進場補足傷害並持續追擊，NAILIU往前切割戰場壓住後排再配合隊友輸出將BRU團滅結束了比賽。

Game5：FW勝

前期雙方互相消耗拉扯都沒有掉點，但FW利用陣容優勢在前中期的碰撞取得優勢拿下物件並拉開經濟慢慢推掉防禦塔，9分鐘時FW利用後排手長的優勢不斷POKE壓低敵方血線，並帶著凱撒壓進魔龍路高地，NAILIU直接往前進場給後排輸出空間，利用站位優勢逐一擊敗BRU成員結束了比賽，3:2搶先進入聽牌局