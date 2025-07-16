《死亡之島2》前開發高層談製作　稱原版太糟糕幸好延期救系列

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲往往會因為各種原因延期，對於玩家而言說是習以為常，不過對於開發團隊而言很可能是一大救星。對此開發團隊Deep Silver前高層Martin Wein近日分享了《死亡島2》開發過程中，提到當初第一版太過糟糕，甚至會毀掉整個系列，不過幸好有聽取玩家意見秉持初衷延期開發，因此才有了後續銷售的成功。

▼《死亡島2》曾一度陷入開發困境。（圖／翻攝自X／Deep Silver）

根據外媒報導，《死亡島》在2011年發行時就收穫無數玩家芳心， 然而原預定2014年推出《死亡島2》時，可說是一波三折，雖說預告片普遍受到玩家好評，但在遊戲試玩方面可說是相當糟糕，開發團隊也從Yager Development轉手至Sumo Digital，又再轉手至Deep Silver的內部工作室Dambuster。

對此，開發團隊Deep Silver前高層Martin Wein近日分享了《死亡島2》開發過程中，提到團隊當時在E3發布後不久就接觸到了這款遊戲，但說實話遊戲很不好，與原版《死亡島》的樂趣玩法毫無關連性，團隊後續也不斷進行遊戲測試，想知道效果如何，但如同先前預料得到了許多玩家可怕反饋，這也讓Deep Silver決定推遲這款遊戲開發，雖說有考慮再把開發權轉交給其他工作室，但經過思考團隊決定遵循初衷繼續開發。

儘管《死亡島2》開發過程可說是相當坎坷，但後續也順利在2023年推出，並且在知名評分網OpenCritic上開出75分，截至今日遊戲銷量也成功斬獲400萬套佳績，雖說目前仍未有《死亡島3》消息，但有了前作成功想必距離推出已經不遠了。