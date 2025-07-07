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《我獨自升級》新遊戲開發　高速動作玩法揭27年隱藏故事

記者楊智仁／綜合報導

韓國人氣作品《我獨自升級》推出全新動作遊戲《我獨自升級：Karma》，開發商網石遊戲 Netmarble 宣布本作將登陸 PC 平台。這款新作延續《我獨自升級：Arise Overdrive》的熱潮以俯視角高速動作玩法展開地下城探索戰鬥，風格頗有幾分類似《黑帝斯 Hades》，特別值得關注的是官方預告《Karma》將揭露原作從未描述過的「27 年空白」劇情。

▼《我獨自升級：Karma》。（圖／翻攝自アニプレックス チャンネル ） ▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自アニプレックス チャンネル）

《我獨自升級》人氣無庸置疑，在動畫平台 Crunchyroll 上擁有超過 82 萬人給予平均 4.9 / 5 分的超高評價，甚至超越「航海王、鬼滅之刃」等熱門作品。《Karma》作為系列新作，延續 Netmarble 推出《Arise》，看來將以流暢華麗的戰鬥系統角逐最佳動作遊戲之列，而更吸引粉絲的是那段「27 年失落歲月」終於將被揭開。

「當一切戰鬥結束，成振宇無止盡的戰爭才剛開始」預告片以這句話開場，這段話應是指向原作高潮「君主之戰」後的結局，這段被略過的「27 年」在原作中僅以結尾片段輕描淡寫，讓部分粉絲認為是潦草收尾，也讓另一部分讀者對其背後故事充滿好奇。而《Karma》似乎正是要將這段「缺席的篇章」完整展開。不過目前 Netmarble 並未進一步說明詳細內容。

關鍵字：我獨自升級

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