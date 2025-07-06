ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

獵巫行動？《多重人生》AI創作惹玩家不爽　官方承認：部分使用

記者黃冠瑋／綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議，甚至隨技術進步很難看出有使用AI，因此引發網友發起各種獵巫行動，像是先前《侏羅紀世界：進化3》就因使用AI遭玩家痛批。近日再度傳出《多重人生》因使用AI未明確告知惹得玩家不爽抵制，對此官方承認，「開發過程，僅有一小部分使用，但未告知玩家是我們的錯」。

▼《多重人生》因使用AI未明確告知惹得玩家不爽。（圖／翻攝自YouTube／11 bit studios）

▲▼《多重人生》因使用AI未明確告知惹得玩家不爽。（圖／翻攝自YouTube／11 bit studios）

《多重人生》是由波蘭研發團隊11Bit工作室開發的最新冒險生存新作，遊戲玩法是透過塑造自己的「分身」，使每個人都擁有不同的技能、不同的記憶和不同的人生，彼此合作遠離炙熱的太陽生存下去。

遊戲自6月13日上線以來就成功吸引不少玩家遊玩，並給予一致好評，甚至在綜合評分網OpenCritic給出不錯的86分，然而近日卻有玩家發現遊戲居然有使用疑似AI的文字內容，後續甚至發現許多遊戲背景也有使用AI的痕跡，並且在Steam上也沒有明確貼出有使用AI的分類，因此惹來許多玩家不爽，認為官方如果連一小部分使用都不願標註，會讓不禁聯想到其他還未發現的內容是否也是使用AI製作。

對此，11Bit工作室公告表示，「首先我們承認在《多重人生》的開發過程有使用AI生成創作，而先前玩家發現的AI文字是我們內部疏忽，不小心套用到最終版本，至於文字翻譯的錯誤是最後才加入到遊戲當中，我們目前也正在積極處理中」，官方也強調在開發過程中，僅使用一小部分，因此對於整體遊戲不會造成影響，但也承認並未告知玩家是他們有錯在先。

We’ve seen a wide range of accusations regarding the use of AI-generated content in The Alters, and we feel it’s important to clarify our approach and give you more context.

[image or embed]

— 11 bit studios | WISHLIST DEATH HOWL (@11bitstudios.bsky.social) 2025年6月30日 晚上11:31

關鍵字：多重人生11 bit Studios

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《地娛室》4姐妹被懲罰「禁止說話」！　兪真改用AI聊天...羅PD：妳們好煩XD

推薦閱讀

《藥師少女的獨語》第二季完結！續篇秒製作確定　蝗災新難題到來

獵巫行動？《多重人生》AI創作惹玩家不爽　官方承認：部分使用

《Bongo Cat》人氣高卻慘遭虧錢　開發者坦言：沒想靠這個獲利

Switch 2出現過熱反應？用戶曝玩兩小時主機燙自動關機

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban　任天堂致歉：鬧烏龍標錯搶修中

《英雄聯盟》中信CFO擊敗歐洲第一創12年紀錄　車長訪問秀舞姿

暗黑版哆啦A夢《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分　極致鬱列限制級

《戰鎚40K：星際戰士》重製遇壞檔　惹網刷負評官方道歉願退款

《邊緣禁地4》加入「吉祥物靜音」　玩家笑喊：終於可以安靜了

《WITCHWATCH魔女守護者》台北快閃店直擊！全球首發造景周邊登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分

《楓之谷Artale》又出包！

《戰鎚40K星際戰士》重製遇壞檔

中信CFO擊敗歐洲第一創12年紀錄

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban

玩家曝Switch 2出現過熱反應

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

《魔物獵人荒野》更新爆災情

《薩爾達傳說》總監談離開任天堂

《Bongo Cat》人氣高卻慘遭虧錢

最新新聞

《藥師少女的獨語》第二季完結

《多重人生》AI創作惹玩家不爽

《Bongo Cat》人氣高卻慘遭虧錢

玩家曝Switch 2出現過熱反應

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban

中信CFO擊敗歐洲第一創12年紀錄

《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分

《戰鎚40K星際戰士》重製遇壞檔

《邊緣禁地4》加入吉祥物靜音

《魔女守護者》台北快閃店直擊

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366