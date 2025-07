獵巫行動？《多重人生》AI創作惹玩家不爽　官方承認：部分使用

記者黃冠瑋/綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議,甚至隨技術進步很難看出有使用AI,因此引發網友發起各種獵巫行動,像是先前《侏羅紀世界:進化3》就因使用AI遭玩家痛批。近日再度傳出《多重人生》因使用AI未明確告知惹得玩家不爽抵制,對此官方承認,「開發過程,僅有一小部分使用,但未告知玩家是我們的錯」。

▼《多重人生》因使用AI未明確告知惹得玩家不爽。(圖/翻攝自YouTube/11 bit studios)

《多重人生》是由波蘭研發團隊11Bit工作室開發的最新冒險生存新作,遊戲玩法是透過塑造自己的「分身」,使每個人都擁有不同的技能、不同的記憶和不同的人生,彼此合作遠離炙熱的太陽生存下去。

遊戲自6月13日上線以來就成功吸引不少玩家遊玩,並給予一致好評,甚至在綜合評分網OpenCritic給出不錯的86分,然而近日卻有玩家發現遊戲居然有使用疑似AI的文字內容,後續甚至發現許多遊戲背景也有使用AI的痕跡,並且在Steam上也沒有明確貼出有使用AI的分類,因此惹來許多玩家不爽,認為官方如果連一小部分使用都不願標註,會讓不禁聯想到其他還未發現的內容是否也是使用AI製作。

對此,11Bit工作室公告表示,「首先我們承認在《多重人生》的開發過程有使用AI生成創作,而先前玩家發現的AI文字是我們內部疏忽,不小心套用到最終版本,至於文字翻譯的錯誤是最後才加入到遊戲當中,我們目前也正在積極處理中」,官方也強調在開發過程中,僅使用一小部分,因此對於整體遊戲不會造成影響,但也承認並未告知玩家是他們有錯在先。

We’ve seen a wide range of accusations regarding the use of AI-generated content in The Alters, and we feel it’s important to clarify our approach and give you more context.



