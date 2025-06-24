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《新楓之谷》主題餐廳快閃東區　玩具城主題、咕咕鐘餐點現經典

記者楊智仁／台北報導

《新楓之谷》邁入第20周年，此次Maple 20 Café快閃企劃聯名北中南三家店一同歡慶，其中台北店的凱岩咖啡為超可愛又耳熟能詳的「玩具城」主題，打造沉浸式布景、限定餐點與超豐富來店特典，活動自6月24日起限時展開，邀請楓寶們重返最童趣的冒險記憶。

▼《新楓之谷》咖啡廳。（圖／廠商提供、記者楊智仁攝）▲▼咖啡廳。（圖／廠商提供）

從店外就可以看到滿滿的玩具怪物們迎接，不僅出現在大大小小的玻璃上，走進店內，更是可以體會到濃濃的玩具城氛圍撲面而來，布景設計以遊戲中經典場景為靈感，色彩繽紛與立體裝置彷彿踏入時光隧道。店內設有超立體跳台與巨大魔術方塊還原度極高，側邊則是有積木造型留言牆，每位入店用餐的玩家都可以獲得一張積木造型的小紙條，寫下祝福或遊戲ID，貼在牆上與其他玩家共創20周年紀念牆。

▲▼咖啡廳。（圖／廠商提供）▲▼楓谷。（圖／記者楊智仁攝）

活動期間推出許多顏值與美味兼具主題餐點，共有三道主餐、兩道甜點、四杯冷飲以及奶蓋鮮奶茶。像是主餐有「咕咕鐘 青醬舒肥雞肉燉飯」、「菇菇寶貝 奶油野菇義大利麵」與「機器章魚 照燒紫芋章魚燒」，選用厚實的舒肥雞、札實的章魚燒與大份量野菇飽足感滿分。

▲▼楓谷。（圖／記者楊智仁攝）▲▼咖啡廳。（圖／廠商提供）

而甜點有「兔子鼓手 草莓千層蛋糕」、「發條熊 冰淇淋盛宴」，兩道甜點都相當可愛；飲品「綠水靈 奇異果蘇打」、「粉豆 草莓奶昔」、「石靈 藍柑橘氣泡飲」、「雪吉拉 荔枝可爾必思」以及「拉花奶蓋鮮奶茶」，在炎炎夏日，每一杯都沁涼消暑，凡購買冷飲即可獲得「玩具城杯墊一張」，購買拉花奶蓋鮮奶茶則可獲得「小怪物棒棒糖一支」。

▲▼咖啡廳。（圖／廠商提供）

【☕Maple 20 Café｜凱岩主題餐廳 - 台北店】
日期｜2025/6/24 - 2025/7/13
時間｜11:00-20:30（最後供餐時間20:00）
地址｜台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄7號1樓

▲▼咖啡廳。（圖／廠商提供）

關鍵字：新楓之谷

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