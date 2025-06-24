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友情破壞？《PEAK》一週賣破100萬　官方自嘲如果失利改推涼掉

記者黃冠瑋／綜合報導

由Landcrab所開發的友情破壞合作爬山遊戲《PEAK》在6月17日於Steam上推出後，由於遊戲合作的趣味性，因而在社群上一炮而紅。在上線週末便吸引10萬玩家同時在線，遊戲更是不到一週便賣破100萬套，一舉榮獲玩家極度好評，遊戲最多支援4人遊玩，很考驗是真友情還是假閨蜜的時刻。

▼《PEAK》上線不到一週賣破100萬。（圖／翻攝自YouTube／Landfall）

▲▼《PEAK》上線不到一週賣破100萬。（圖／翻攝自YouTube／Landfall）

PEAK》是一款第一人稱合作爬山遊戲，四人將跨越障礙彼此互助一同登頂，故事設定在一場飛機失事事件，玩家必須登上山頂訓找獲救機會。在這過程中身上所攜帶的物品重量、食物等因素都會影響攀上高峰所需要的耐力，此外官方在山壁設計上也很靠驗玩家使用工具的技術。雖說這是一款主打合作遊戲，但與糖豆人一樣，《PEAK》也有拉人的動作，所以「神隊友」和「雷隊友」很可能只在一線之隔。

另外，遊戲自6月17日於Steam上搶先登場後，遊玩人數一路向上攀升，在上週末同時上線人數便輕鬆突破10萬大關，甚至遊戲銷售不到一週便賣破100萬套，此等現象對獨立遊戲而言可說是相當難得，原因除了要歸功於遊戲合作的趣味性，再加上玩家所爬的山峰每24小時會刷新改變，因而每天遊玩也不會喪失新鮮感。

對此，官方看到有如此成績也感到震驚並開玩笑表示，「原本想說如果遊戲涼掉（flops，意指銷售失利），那麼下部作品就推出《FLOP》」。

關鍵字：PEAKSteam合作遊戲

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