《闇影詩章：凌越世界》首日Steam飆10萬人上線...遭玩家灌負評

記者楊智仁／綜合報導

《闇影詩章：凌越世界》（Shadowverse : Worlds Beyond）於 6 月 17 日全世界同步推出，本次加入「超進化」等全新要素及遊戲內容受到粉絲們期待，開放首日就吸引眾多玩家湧入，然而評價方面 Steam 上卻是「壓倒性負評」。

▼《闇影詩章：凌越世界》。（圖／翻攝自Steam）

Cygames, Inc.所推出之新世代數位卡片遊戲《闇影詩章：凌越世界》日前在 App Store、Google Play、Steam、Epic Games Store 平台正式發行，作品新增「超進化」、「闇影詩章樂園」等新要素及內容，盼望升級線上對戰型數位卡片遊戲的樂趣，推出首日 Steam 同時上線人數就高達 10.9 萬人，各平台也都繳出佳績，然而許多玩家也對《闇影詩章：凌越世界》的課金方式感到不滿，評價方面首日竟是「壓倒性負評」。

《闇影詩章：凌越世界》目前 Steam 5000 多則留言中僅 15% 好評率，玩家抱怨課金以及伺服器問題，「卡片持有數三以下不能分解，一包卡包 500、每日解完 210 金幣不到一包的一半...」、「要招收新人，卻比以前難湊牌」、「卡包售價比以前貴 5 倍，農卡的時間拉長，組好之前肯定被大課長按在地上摩擦」、「免費包抽不到主戰 / 保底要隨機，真的難以接受。」