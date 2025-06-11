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《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！召喚童年記憶再掀致富旋風

《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！召喚童年記憶再掀致富旋風（圖／鈊象電子提供）

▲《滿貫大亨》X《大富翁10》限時連動登場！經典角色降臨和你一起逆轉人生！（圖／鈊象電子提供，以下同）

遊戲中心／綜合報導

什麼是強強聯手？今夏鈊象電子旗下超人氣娛樂城手遊《滿貫大亨》迎來本土最強聯名，與國民桌遊IP《大富翁10》推出期間限定的跨界合作！曾經陪伴許多玩家成長的阿土伯、孫小美、錢夫人和沙隆巴斯等經典人物空降《滿貫大亨》，融合《獵龍戰紀3》龍機玩法，爆擊爽感結合高額賠率，精彩度全面升級！6月25日前登入有機會抽中百萬虛寶紅鑽與超值好禮，快來加入開啟一場致富冒險吧！

此次聯名重現玩家熟悉的角色造型與語音，每個人物都有專屬的「開獎模式」，例如阿土伯是經典的大富翁走格子、孫小美選擇機會或命運、錢夫人炒地皮，沙隆巴斯挖石油，搭配獨家技能動畫和爆擊特效，讓每一次開獎都高潮迭起、驚喜不斷。活動期間內多樣限定任務與高額回饋機制，搭配《獵龍戰紀3》最高30,000倍賠率與彈性押注設計，無論是博弈老手還是娛樂派玩家，都能在這波連動合作中找到最合拍的致富節奏！

《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！召喚童年記憶再掀致富旋風（圖／鈊象電子提供）

▲此次聯名重現熟悉角色的造型與語音，阿土伯走格子、孫小美的機會命運、錢夫人炒地皮、沙隆巴斯挖石油，趣味十足。

此外，在大富翁中不可或缺的各類神明，都化身為可在全魚機使用的配件卡，大小福神、大小財神、小天使或是土地神，要什麼神就有什麼神！

《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！召喚童年記憶再掀致富旋風（圖／鈊象電子提供）

▲錢夫人開著跑車登場，沙隆巴斯石油王現身，還有各種大小財神和福神。

限時活動火熱進行中！百萬金幣、豪禮天天送
歡慶聯名合作，祭出多項期間限定活動，從擲骰任務、角色召喚、排行榜衝分，到抽實體好禮，場場精彩、天天有驚喜。例如6/11起至6/17止，登入遊戲可直接領取100,000休閒幣，讓你贏在起跑點，開啟大富翁模式！每天固定時段發財金回饋限時加碼，可把握機會好好賺一把！每日登入並遊玩達標即可獲得抽獎券，6月25日將送出特斯拉百萬卡(價值168萬紅鑽)、BMW百萬卡(價值160萬紅鑽)、MyCard點數與黃金粽(價值10萬紅鑽)等，週週再抽台銀幻彩條塊卡20克、滿貫特製黃金金牌卡、LINEPOINT 1萬點卡、各式禮券實體與虛寶雙重豪禮，價值總計超過4,000,000的紅鑽！

使用道具召喚的聯名四大角色，活動結束後可永久獲得該人物，玩家還可利用獲得的神獸消耗體力進行尋寶，有機會獲得各種獎勵道具。攻擊大富翁角色可累積分數進榜，每日前20名可得紅鑽獎勵！此外，蒐集活動道具在網頁小遊戲遊玩簡易的走格子活動拿獎勵，體驗大富翁的懷舊玩法！同時還有大富翁專屬刮刮卡限時上架，各種趣味玩法在《滿貫大亨》裡等你來體驗！

《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！召喚童年記憶再掀致富旋風（圖／鈊象電子提供）

即刻下載《滿貫大亨》，召喚你的童年戰友，解鎖經典角色，開啟屬於你的致富旅程！

活動時間：即日起至6月25日止
詳情活動頁：https://reurl.cc/0KNqqk
下載遊戲立刻玩：https://tmd.onelink.me/lJO5/9cc16blr

關鍵字：滿貫大亨大富翁10手遊

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